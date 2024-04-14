英超｜利物浦爆冷1球落敗　7年來主場首負水晶宮　落後曼城兩分 (23:11)

利物浦日前在歐霸8強首回合主場以0：3慘負阿特蘭大，吞下今季最大敗仗，全隊一時間愁雲慘霧，領隊高普此役前在社交網站向球迷派「定心丸」道：「我們必須有回應。100%，這是很​​清楚的。我可以保證。」惟「紅軍」此役迎戰水晶宮再陷苦戰，雖有門將艾利臣比加傷癒復出把關，穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯及達雲紐尼斯合作攻堅，上半場仍處處碰壁。

水晶宮於14分鐘藉一次流暢組織，最後中場泰歷米素爾左路底線傳中，由無人看管的前鋒伊比爾治伊斯射入領前。4分鐘後，紅軍中堅華基爾雲迪積克在中場跣倒，水晶宮鋒將桑馬迪達推進後射門，眼看皮球將要入網之際，卻被紅軍左閘安德魯羅拔臣在龍門白界前解圍。大難不死的紅軍其後有中場遠藤航禁區內快射中楣，羅拔臣也曾傳中予路易斯迪亞斯凌空撞射卻又被甸恩軒達臣單手拍出，屢攻不入下上半場終以1球落後。

下半場接戰，紅軍先調入中場蘇保斯拉爾，後再有養傷兩個月的右閘阿歷山大阿諾特復出，及後再換入前鋒加普和迪亞高祖達加強攻力，而後者及沙拿分別在73分鐘和補時階段近射「省」中敵衛，注定近9場英超首次全失3分。

另外，曼城昨晚主場以5：1挫盧頓後，主帥哥迪奧拿瞄準連續兩季榮當「三冠王」，他說：「我們能再次來到這狀况是多麼的不可思議，而且必須承認這是一件多麼榮幸的事情。球隊唯一可以做的是以贏波向阿仙奴和利物浦施壓。我們還有6輪比賽，若不能衛冕英超，就只能祝賀最終的冠軍球隊。」

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