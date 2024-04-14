三籃｜拉脫維亞3×3挫奧地利封王　偕阿塞拜疆女隊奪巴奧入場券 (19:54)

拉脫維亞隊在B組3戰全勝並以首名晉級，惟4強對上荷蘭隊時處於下風，在法定時間內追至13：13平手，將賽事拖入「突然死亡」。荷蘭隊雖有雲達荷斯籃下入球，但拉脫維亞隊則有米斯果斷外投得手，以15：14絕殺對手，這名贏波功臣更交出「準雙雙」10分9籃板的全面數據。

拉脫維亞隊在決賽對上奧地利隊未受太大考驗，由頭帶到尾並以19：14勝出，贏得巴黎奧運入場券。獲選為最有價值球員的米斯賽後表示：「很高興我們能夠勝出，我在4強告訴我的隊友，我們是為此而生的」。

女子組方面，阿塞拜疆隊在決賽有WNBA級星將希耶絲戰至右手受傷，但她經治療後重返球場振奮士氣，領軍與波蘭隊打至16：16平手。她與慕倫豪雅在「突然死亡」接連入球，助球隊以18：17勝出。希耶絲賽後表示：「我在賽場留下了血汗，感謝我的隊友一直努力戰鬥，沒有放棄，我為她們感到自豪」。

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