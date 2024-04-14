明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

三籃｜拉脫維亞3×3挫奧地利封王　偕阿塞拜疆女隊奪巴奧入場券 (19:54)

一連3日的國際籃聯（FIBA）3×3奧運資格賽香港站今（14日）假維多利亞公園煞科，東京奧運冠軍球隊拉脫維亞在男子組4強戰至「突然死亡」絕殺荷蘭隊，再於決賽輕取奧地利隊，偕阿塞拜疆女隊齊齊奪得巴黎奧運入場券。

拉脫維亞隊在B組3戰全勝並以首名晉級，惟4強對上荷蘭隊時處於下風，在法定時間內追至13：13平手，將賽事拖入「突然死亡」。荷蘭隊雖有雲達荷斯籃下入球，但拉脫維亞隊則有米斯果斷外投得手，以15：14絕殺對手，這名贏波功臣更交出「準雙雙」10分9籃板的全面數據。

拉脫維亞隊在決賽對上奧地利隊未受太大考驗，由頭帶到尾並以19：14勝出，贏得巴黎奧運入場券。獲選為最有價值球員的米斯賽後表示：「很高興我們能夠勝出，我在4強告訴我的隊友，我們是為此而生的」。

女子組方面，阿塞拜疆隊在決賽有WNBA級星將希耶絲戰至右手受傷，但她經治療後重返球場振奮士氣，領軍與波蘭隊打至16：16平手。她與慕倫豪雅在「突然死亡」接連入球，助球隊以18：17勝出。希耶絲賽後表示：「我在賽場留下了血汗，感謝我的隊友一直努力戰鬥，沒有放棄，我為她們感到自豪」。

其他報道：游泳｜麥世霆香港體育節長池計時賽100蛙登頂　獲選最佳男泳手　張心悅100背封后

其他報道：英超｜曼聯逼和般尼茅夫降至第7　今晚或被韋斯咸踢落第8

其他報道：劍擊｜陸浚諾沙特世青花劍賽奪銅　繼張家朗鄭鐵男後港男花第3人

相關字詞﹕明報體育 三籃 編輯推介

上 / 下一篇新聞