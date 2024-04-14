游泳｜麥世霆香港體育節長池計時賽100蛙登頂　獲選最佳男泳手　張心悅100背封后 (19:22)

早前被獲頒全年最傑出青少年運動員的麥世霆，於上月亞洲分齡游泳錦標賽勇奪兩金後，相隔1個月回到本地賽事，他今出戰男子100米蛙泳決賽，游出1分01.78秒，毫無壓力下掄元，加上昨奪得男子200米蛙泳金牌，賽後更被選為本屆賽事最佳男子泳手。另外，作為最年輕達奧運A標的港隊新星張心悅，在女子100米背泳初賽做出1分03.71秒的時間，其後她在決賽游出更快的1分02.91秒獲得冠軍，為今年7月底揭幕的巴奧做好準備。

此外，得到今屆賽事最佳女子泳手獎項的楊凱晴，在女子200米蝶泳初賽已游出2分12.79秒，打破莫思騏所保持的2分13.09秒舊香港紀錄，這名17歲女將雖緊接在決賽僅游出2分15.57秒，但仍足以擊敗其他對手，加上50米蝶泳也游出27.64秒，連同昨日100米蝶泳項目，最終在今次賽事奪得3金。上屆東京奧運曾伙拍隊友出戰女子4×100米自由泳接力的「師姐」譚凱琳，也到場出戰女子100米自由泳，惟時間僅為1分05.83秒。

另外，美國聖安東尼奧舉行的2024 TYR Pro Swim Series今晨煞科，港隊星將何詩蓓雖先後在女子100米及200米自由泳連奪兩金，但避戰50米自由泳下終以兩金收官，而26歲男將趙浩俊在200米蛙泳決賽游出2分11.16秒，刷新香港紀錄下得銅牌。

其他報道：英超｜曼聯逼和般尼茅夫降至第7 今晚或被韋斯咸踢落第8

其他報道：劍擊｜陸浚諾沙特世青花劍賽奪銅 繼張家朗鄭鐵男後港男花第3人