英超｜曼聯逼和般尼茅夫降至第7　今晚或被韋斯咸踢落第8 (18:09)

曼聯後防傷兵滿營，此役被迫再以哈利馬古尼伙拍19歲小將甘華拿握守中路。16分鐘，甘華拿防守般尼茅夫前鋒蘇蘭基期間狼狽跌倒，終被對方射入打開紀錄。曼聯中場般奴費南迪斯在31分鐘扳平，卻在5分鐘後因甘華拿又走甩敵鋒祖斯甸古華特，被對方破門再度落後。般奴費南迪斯其後在65分鐘射入12碼逼和2：2完場，再失兩分。

總計曼聯2月尾至今7場英超只勝出1次，並已降至第7位，被今晚作客阿仙奴的「四哥」阿士東維拉及排第5的熱刺拋離10分，令「紅魔」出席下季歐聯更渺茫，參戰歐霸亦凶多吉少。此役與甘華拿默契欠佳的曼聯右閘達洛治賽後建議，此際宜聚焦下周日晚英格蘭足總盃4強戰，在溫布萊球場對英冠球隊高雲地利，理由是他相信球隊晉級決賽的機會甚高。

另外，以44分守在第9位的車路士，如果在周二凌晨主場擊退上周再被扣兩分的愛華頓，便可追至只落後的曼聯3分，並有少踢1場的優勢。惟今季飽受傷兵困擾「藍戰士」再有中場安素費南迪斯及中堅阿素迪沙斯掛彩，令「十字軍」增至11人。

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