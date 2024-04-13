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三籃｜港男女籃維園續戰奧運資格賽未響勝鼓　主將冀添資源發展與5人賽區分訓練 (22:40)

一連3日的國際籃聯（FIBA）3×3奧運資格賽香港站今（13日）假維多利亞公園續演次日賽事，香港男、女子代表隊在小組賽未開勝門，但楊瑞鴻及陳偉萍皆盼3×3更多資源發展，將來有力與列強競爭。

由楊睿騏、楊瑞鴻、徐遠征和蔡龍德組成的香港男籃，昨於首場分組賽以10：21不敵奧地利隊，眾將今在次日硬撼排名第5的荷蘭隊，力戰下以11：17敗陣。港隊短休約兩小時後，與世界第10的瑞士隊鬥得激烈，在楊睿騏和楊瑞鴻外圍發炮，加上徐遠征鋤樽下4度追平，惟最終以19：21飲恨，在A組3戰盡墨。

楊瑞鴻賽後眼泛淚光，並坦承為未能拿下勝仗感可惜，「今場大家發揮好好，真的有機會贏，但我們受犯規問題困擾，最後不敢打得太進取，真的很可惜」，但他直言這3場比賽給予信心，相信自己對歐洲球隊亦有競爭力。他期望港籃對3×3有長遠規劃，「我們沒有相關規劃，也沒固定人選外出參賽，但這是我們最接近奧運的機會，打下來的表現也不差。3×3應與5人籃球分開練習，兩者的戰術和要求也不相同」。

女子組方面，由李祉均、唐曉蕾、馬丹鳳和陳偉萍組成的港隊，昨於分組賽連負匈牙利和埃及隊，今以7：17不敵波蘭隊，在A組3戰皆北。不過，貢獻兩分的陳偉萍直言球隊每場皆有進步，期望3×3港隊可獲更多資源發展，「希望將來3×3與5人籃球的練習可分拆開，並有更多機會外出參賽，汲取經驗」。她透露跟隊友在3×3亞洲盃前已相約到街場與男生鬥波備戰，又稱全隊已做得比預期更好，「雖然教練給我們的目標是不讓對手取21分，但我們4人的目標是爭勝，3×3節奏快兼變數大，我們並非毫無機會的」。

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