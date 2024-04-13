三籃｜港男女籃維園續戰奧運資格賽未響勝鼓　主將冀添資源發展與5人賽區分訓練 (22:40)

由楊睿騏、楊瑞鴻、徐遠征和蔡龍德組成的香港男籃，昨於首場分組賽以10：21不敵奧地利隊，眾將今在次日硬撼排名第5的荷蘭隊，力戰下以11：17敗陣。港隊短休約兩小時後，與世界第10的瑞士隊鬥得激烈，在楊睿騏和楊瑞鴻外圍發炮，加上徐遠征鋤樽下4度追平，惟最終以19：21飲恨，在A組3戰盡墨。

楊瑞鴻賽後眼泛淚光，並坦承為未能拿下勝仗感可惜，「今場大家發揮好好，真的有機會贏，但我們受犯規問題困擾，最後不敢打得太進取，真的很可惜」，但他直言這3場比賽給予信心，相信自己對歐洲球隊亦有競爭力。他期望港籃對3×3有長遠規劃，「我們沒有相關規劃，也沒固定人選外出參賽，但這是我們最接近奧運的機會，打下來的表現也不差。3×3應與5人籃球分開練習，兩者的戰術和要求也不相同」。

女子組方面，由李祉均、唐曉蕾、馬丹鳳和陳偉萍組成的港隊，昨於分組賽連負匈牙利和埃及隊，今以7：17不敵波蘭隊，在A組3戰皆北。不過，貢獻兩分的陳偉萍直言球隊每場皆有進步，期望3×3港隊可獲更多資源發展，「希望將來3×3與5人籃球的練習可分拆開，並有更多機會外出參賽，汲取經驗」。她透露跟隊友在3×3亞洲盃前已相約到街場與男生鬥波備戰，又稱全隊已做得比預期更好，「雖然教練給我們的目標是不讓對手取21分，但我們4人的目標是爭勝，3×3節奏快兼變數大，我們並非毫無機會的」。

相關報道：三籃｜港男女隊主場未開勝門 奧運資格賽維園開鑼 李祉均感激球迷不斷打氣

其他報道：田徑｜跳遠港將高澔塱陳銘泰主場戰系列賽包辨冠亞 放眼下月港錦標賽爭奧運資格

其他報道：乒乓｜朱成竹WTT德國支線賽「穿金戴銀」 伙李皓晴女雙封后

其他報道：桌球｜傅家俊世界賽外圍賽挫杜靴迪晉級 第3圈遇伊朗3星將華費爾

其他報道：游泳｜何詩蓓美國200自力壓莉迪姬添金 關鵬200背破港績