三籃｜港男女隊主場未開勝門　奧運資格賽維園開鑼　李祉均感激球迷不斷打氣 (20:38)

巴黎奧運的男、女子3×3賽事各有8支球隊角逐，根據去年11月的世界排名，男、女子組已各有3個名額獲確認，當中中國及美國隊包辦兩張入場券，而塞爾維亞男籃及法國女籃則獲餘下一席。至於餘下5個名額，將透過3站資格賽決出。巴黎奧運資格賽香港站由男、女子各8支代表隊，爭奪兩組各1個入圍巴黎奧運的名額，賽事將採取先分組、後淘汰賽制，冠軍可直入巴黎奧運。

香港女隊派出上月亞洲盃的原班人馬李祉均、馬丹鳳、陳偉萍及唐曉蕾，在A組首仗面對世界排名第7匈牙利，中段遭敵軍前WNBA球員Beatrice Mompremier在籃下接連得分，終以7：21敗陣。港隊隨後碰上世界排名第15的埃及隊，在李祉均和唐曉蕾多次突破得手下咬緊分數，前者攻入全隊最高7分，後者則貢獻3分，惟港隊力戰下再輸12：19。

李祉均直言這次出戰奧運資格賽意義重大，並期望主場球迷面前打出態度，也感激球迷不斷打氣鼓勵港隊，「代表港隊的多數是亞洲比賽，今次是第一個國際賽。雖然與對手有一定距離，主要想做到賽前部署，以及向觀眾展現出我們的態度，即使對手比我們更強都奮戰至最後」。唐曉蕾不諱言指亞洲盃的經驗有助球隊磨合，至於馬丹鳳則指相隔6年再披港隊戰衣，對自己意義重大，而且有機會對上WNBA級數的對手實屬難得。港隊將在明晚8時正最後一場分組賽硬撼波蘭隊。

至於香港男籃派出蔡龍德、楊瑞鴻、楊睿騏和徐遠征角逐3×3奧運資格賽，他們在A組首戰以10：21不敵世界排名第11的奧地利隊，明晚將硬撼世界排名第5的荷蘭隊，以及第10的瑞士隊。首次代表港隊出戰3×3國際賽的徐遠征，坦言球隊未能打出部署，而且防守有待加強，「可能這是我們唯一去奧運的機會，明日要盡量爭取勝利」。

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