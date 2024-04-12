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歐霸｜利物浦3球淨負阿特蘭大　吞今季最大敗仗　高普斥無紀律兼「達到一個低點」 (18:15)

利物浦今晨（12日）吞下今季主場首敗和最大敗仗，首膺「三冠王」隨時夢碎！「紅軍」在歐霸8強首回合以0：3慘負阿特蘭大，相隔1年再以3球之差大敗，領隊高普賽後歸咎麾下無紀律外，更痛斥球隊達到一個低點。

已奪英格蘭聯賽盃冠軍的利物浦於英超暫列次席，連同歐霸有機會當「三冠王」，卻在今晨受到沉重打擊。「紅軍」此役正選收起鋒將穆罕默德沙拿和路易斯迪亞斯等主力，被阿特蘭大前鋒施卡馬卡於38分鐘打開紀錄。紅軍下半場換入沙拿、中場蘇保斯拉爾及左閘安德魯羅拔臣增強攻力，卻在60分鐘再被施卡馬卡破門，更被另一敵鋒柏沙歷在83分鐘埋齋，使紅軍繼去年4月初在英超作客以1：4不敵曼城後，再次以3球之差告負，並繼去年2月在歐聯以2：5負皇家馬德里後，再度主場落敗。

高普說：「我的天！這真是一場糟糕的比賽。球員失去方向，彼此位置大兜亂，這是紀律問題。球隊去到一個低點。」他又敦促麾下須抖擻精神，後日晚在英超主場迎戰水晶宮搶分。另一英超球隊韋斯咸被利華古遜莊拿斯荷夫曼及邦尼菲斯在末段得手，作客以0：2敗走，「藥廠」今季不敗則增至42場。羅馬在意甲「內訌」藉基安盧卡文仙尼的入球，作客以1球挫AC米蘭。賓菲加憑迪馬利亞「士哥」，主場以2：1擊退有奧巴美揚破蛋的馬賽。

歐洲協會聯賽8強首回合方面，在英超排第5位的阿士東維拉主場以2：1勝里爾，為後日晚作客聯賽一哥阿仙奴壯行色。

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