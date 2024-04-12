乒乓｜黃杜配獲巴奧混雙資格　奧運資格賽奪冠　為港乒取第4張入場券　 (15:50)

根據國際乒聯規定，世界排名頭5的混雙組合可直入巴黎奧運，其餘組合需透過資格賽爭奪參賽名額。世界排名第7的黃鎮廷／杜凱琹在第一階段被列為第2組淘汰賽的頭號種子，他們首圈輪空，8強面對波蘭隊的古錫斯基／韋高絲一度打成3：3平手，但「黃杜配」決勝局贏11：5， 驚險晉級。港將在4強面對世界排名第24的瑞典隊基士頓卡臣／基絲甸娜卡堡，落後局數1：2下再次逆轉，連贏3局11：8、11：5、11：7，以4：2再下一城。

黃鎮廷／杜凱琹與世界排名第17位的盧森堡籍拍檔倪夏蓮／盧卡文丹諾域會師決賽，「黃杜配」此仗入局較快，在領先局數3：2下未有手軟，第6局戰至「刁時」以13：11奠勝，以局數4：2贏得第2組淘汰賽冠軍，這也是「黃杜配」自東京奧運後，連續兩屆出戰奧運混雙項目。

由杜凱琹、李皓晴及朱成竹領軍的港乒女團，2月底在世界團體賽摘銅並拿下巴黎奧運的女團及2個女單席位，加上黃鎮廷／杜凱琹這次在世界乒乓球混雙奧運資格賽脫穎而出，港乒暫4項巴黎奧運資格，這亦是港隊至今拿下的第20張奧運入場券。

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