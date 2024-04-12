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港會七人賽｜上屆亞軍大埔撼紐卡素李斯特城　傑志女將期待首亮相　賽會盼來屆邀女足外隊 (14:56)

港會七人足球賽今年將於5月24至26日，在香港足球會球場上演。賽會今午（12日）為各組別賽事抽籤，今屆分別有8支海外球會梯隊，以及大埔、標準流浪、港會和港足U23梯隊等本港代表參與主賽，其中去年亞軍大埔，分組賽將硬撼李斯特城及紐卡素青年軍。

今屆港會七人賽男子組主賽續有16隊參與，包括阿士東維拉、韋斯咸、紐卡素等6支英超及英冠青年軍，以及蘇超勁旅格拉斯哥流浪青年軍。而橫濱水手今屆亦派隊亮相，是繼2019年鹿島鹿角後，相隔一屆再有日職球會梯隊參賽。

今屆港會七人賽賽期與港超煞科日相撞，惟上屆亞軍大埔及標準流浪仍將聯同東道主港會等本地隊伍出戰。其中大埔將在D組惡鬥紐卡素、李斯特城及新加坡木球會，陣中小將王顯琛透露屆時出戰港超還是七人賽，仍需視乎聯賽形勢和教練團安排，但深信球隊能繼上屆再挑戰錦標，「去年成績證明我們面對英超青年軍並不輸蝕，甚至有能力擊敗他們」。他又說，3支分組賽對手中最期待與紐卡素交手，「他們有很多出色年輕球員獲提拔上一隊，希望屆時能與他們較量，學吓嘢都好」。

除了3支港超隊，香港足總亦會派出港足U23參賽，將在C組面對富咸、格拉斯哥流浪及港會。出席抽籤儀式的足總技術總監約翰摩寧，過去曾以白禮頓青訓學院經理身分隨隊赴港出戰，認為七人賽對海外小將和本地球員而言，是截然不同的體驗，「對海外小將而言，到訪香港會是畢生難忘的體驗，甚至日後像我一樣在此地發展；對香港球員而言，與外隊交戰也是提升自己機會。七人賽與11人賽很不同，節奏明快、很多一對一對抗，當你輕易失去控球權，便很可能負上失球代價」。

賽事今年踏入25週年下首設女子組，共有8隊參賽，包括7支香港女子甲組聯賽球隊，以及澳門女足代表隊。去年本地賽「雙冠后」傑志，在分組賽硬撼車路士足球學校（香港）、247足球會及沙田。「藍鳥」中場曾浩恩表示，過去均有留意港會七人賽，如今有份落場參與感到期待，「對上一次踢七人賽已是中學學界賽。這賽事過去只得男子隊，今次有女子賽事很高興，是新的嘗試」。對於爭冠機會，傑志女足主教練張寶春則保持平常心，「每一場比賽都想贏，更希望藉此機會讓球員嘗試參與」。

另外，賽事籌委會主席Scott Semple則透露，已有3支海外女子隊表示日後有意參戰，期待未來擴展女子組賽事規模。

港會七人賽抽籤結果

男子組主賽

A組：阿士東維拉、韋斯咸、友誼聯賽選手隊、港會隊長選手隊

B組：橫濱水手、白禮頓、標準流浪、新加坡足球會

C組：富咸、格拉斯哥流浪、港足U23、港會

D組：李斯特城、紐卡素、大埔、新加坡木球會

女子組

A組：沙田、247足球會、傑志、車路士足球學校（香港）

B組：港會、澳門隊、頌恩公民、和富社企

相關字詞﹕體育 港會七人賽 大埔 標準流浪 港足U23 傑志 紐卡素 李斯特城 編輯推介

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