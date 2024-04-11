羽毛球︱鄧謝配亞洲賽晉8強　明碰國家隊「世一」組合　戴資穎負大堀彩無緣衛冕 (22:37)

亞洲賽昨出現賽程延誤，部分賽事戰至今日凌晨仍未結束，令今日賽程編排亦遲遲未能敲定。鄧俊文及謝影雪今賽前先後在社交網批評賽會突然安排賽事調至早上11時的頭場。鄧謝配此仗首局末段連失5分，先負19：21。惟兩人次局早早拉開，以21：11收復失地。鄧謝配在決勝局與對手打成12：12平手後連取兩分，藉此保持優勢，終再以21：18獲勝。另一港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔則在16強以局數13：21、9：21不敵國家隊的蔣振邦／魏雅欣出局。

至於港隊男單代表李卓耀同日惡鬥3號種子印尼隊好手祖拿坦，終直落兩局14：21、16：21落敗，無緣繼上屆再闖8強。女雙的楊雅婷／楊霈霖亦直落兩局不敵韓國隊的李幽琳／申昇瓚，同吿16強止步。

女單16強賽方面，是3屆冠軍的3號種子中華台北隊名將戴資穎，以20：22、14：21不敵日本隊球手大堀彩，衛冕失敗，今次亦是「小戴」繼杭州亞運16強後，再次向該名日前已獲巴黎奧運參賽資格的球手稱臣。大堀彩的8強對手是國家隊的王祉怡。一姐韓國隊的安洗瑩則以21：18、21：8淘汰泰國隊的寶姍蘭，將對5號種子國家隊的何冰嬌。另一國手6號種子韓悅在以局數2：1險勝印度隊名將仙杜胡後，與4號種子日籍的山口茜狹路相逢。至於次號種子國家隊的陳雨菲的8強對手是7號種子印尼隊的瑪莉斯卡東宗。

男單方面，首圈淘汰港將伍家朗的4號種子日本隊選手奈良岡功大，以局數2：0輕取韓國隊的全奕陳，8強碰中華台北隊的林俊易，另外，頭號種子國家隊的石宇奇及7號種子李詩灃亦告躋身8強。

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