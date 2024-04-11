傑青運｜殘疾泳手張浚諾獲年度最佳　放眼出戰巴黎殘奧　麥世霆奪全年最傑出青少年運動員 (20:15)

是日典禮嘉許共47名在2023年第4季度表現傑出的香港年輕運動員，同時頒發各年度大獎。現年17歲的麥世霆去年9月在以色列舉行的游泳世青賽，於男子200米蛙泳封王寫下香港泳壇歷史，並在同年的首屆全國學生（青年）運動會奪100蛙及200蛙雙銀，為他帶來全年最傑出青少年運動員殊榮；然而他未有出席頒獎禮，由父親代領獎。

至於另一年度獎項全年最佳青少年運動員，則由乒乓小將陳顥樺和殘疾人游泳選手張浚諾共同奪得。18歲的張浚諾去年在杭州亞殘運男子S14級200米自由泳奪銀，與隊友鄧韋樂及黃漢彥包辦三甲；另伙鄧韋樂、陳睿琳及張可盈在男、女子4×100米自由泳同摘銀。他亦對自己去年成績感滿意，今年則放眼進軍巴黎殘奧，「去年是同時迎來最大挑戰和突破的一年，最後都取得想要的比賽資格和紀錄，特別開心。我已達到巴黎殘奧的門檻，但還未知是否能參賽，但還是很期待到當地參賽」。