港超︱東方晤足總裁判部討論手球爭議　盧比度稱不可能認同解釋　惟會面正面盼球圈進步 (18:45)

東方球員馬希偉該仗53分鐘盤扭時，傑志守將拉美治手部觸及皮球，但未判12碼及視像裁判（VAR）被指未有審視而引起爭議。東方之後連日發聲明，並去信足總及裁判小組提出質疑要求盡快回應。盧比度下午聯同東方副主席游永強、體育總監黃嘉華及球隊經理陳子龍等人到足總與裁判總監張炎有會面逾一小時，審視該仗相關判決時VAR房運作及溝通內容，包括最清晰鏡頭的片段，以及雙方討論手球的定義。

主教練盧比度（Chino)會後代表球會回應傳媒，稱經過詳細討論，對方按球例解釋相關球員防守不是傳中時手部在自然位置，因此並非12碼，跟球會觀點與角度不同，「我們不認同該動作並非手球和12碼，但他們有另一種看法，所以永遠不可能認同對方。不是說有錯誤，而是對相關動作解讀不同。手球球例非常複雜，有很多灰色地帶，包括球員意圖、身體平衡等」。

不過盧比度認為今次對話正面，包括從而確認球證有審視判決及完成VAR程序，又認為VAR在港超推行不足一年，各方仍有很大進步空間，「港超使用VAR只有7個月，比賽有太多不同情况，不能保證100%完全無錯，畢竟由人判斷一定有機會錯誤，只能盡力收窄各方的矛盾」。他強調東方今次並非指責球證，而是希望令球圈進步，球會暫不會有進一步行動，「球員不經歷犯錯是不會進步，教練和球證也是一樣，我們就向前看」。足總裁判委員會轄下小組，預計在下月初的例會亦會討論這次判決。

張炎有會後向本報稱，今日會面屬「真誠溝通」，「講解返VAR運作，澄清當日球證和VAR團隊有足夠溝通，跟足指引檢視這個疑似手球犯規，亦好正面交流對手球犯規的見解，以及大家對球證的建設性建議，另外提及一些改善措施，包括向各方作出VAR講解工作等」。

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