歐聯｜巴塞作客挫PSG　沙維兩調動贏師徒對決　稱完季離隊決定不變 (15:39)

沙維賽前在球員通道與曾執教巴塞及受過指導的安歷基重逢，後者隨即開玩笑做出拳擊動作，然後互相擁抱言談甚歡，大賽當前氣氛輕鬆。初段已表現活躍的巴塞翼鋒拉芬夏比洛尼，於37分鐘乘PSG門將基安盧基當拿隆馬撲出不遠補射先開紀錄，除了是其歐聯首球，入球後更模仿PSG舊將尼馬的伸脷慶祝動作。PSG於換邊後3分鐘由倒戈的奧士文尼迪比利扳平，加上域天拿50分鐘入球，為主隊反先2：1。拉芬夏於62分鐘接應長傳第一時間窩利破網，個人梅開二度，加上剛入替的中堅安達斯基斯坦臣77分鐘接應角球頭槌破網，協助巴塞作客王子公園球場險勝3：2，下周三重返主場迎次回合。

沙維今仗作出兩個「神調動」制勝，分別在61及76分鐘換入柏迪及安達斯基斯坦臣後，二人在上陣一分鐘即作貢獻，前者傷癒復出交出長傳助攻予拉芬夏破網扳平，後者在28歲生日做「壽星」首次觸球就建功反勝，雖他其後領黃，與沙治羅拔圖同樣累積黃牌要下場停賽，不過巴塞自1月底西甲主場3：5不敵維拉利爾、沙維宣布完季離隊後，球隊近12場9勝3和不敗。

中場柏迪賽後表示，球員一直全力支持主帥，希望對方能收回成命繼續留隊，「我希望與教練合作的日子可以更長。他是巴塞的人，就像他球員時代一樣，與球員努力捍衞球會。我希望他可以再考慮決定，長期留在巴塞」。

不過沙維賽後仍稱自己未來沒有改變，只說若球隊能維持這種表現，包括展現落後時的韌性，完全有可能晉級，「我們已很多年沒在歐聯淘汰賽作客取勝了，這是場偉大的勝仗」。今仗是巴塞繼2019年4月後，近5年來首在歐聯淘汰賽作客獲勝。此外，巴塞17歲新星守將古巴斯今仗成功貼防基利安麥巴比，令對方全場只有3次攻門兼零中龍，獲沙維大讚潛力非凡，「我已經沒有詞語能誇獎他了，他踢得像老隊員一樣成熟」。

PSG則已五度在歐聯淘汰賽首回合主場告負，且之前4次在次回合都未能扭轉局勢而被淘汰出局。問到麥巴比表現低迷，主帥安歷基稱不會在落敗後評價球員表現，認為球隊原可勝出比賽，但細節做得不好被一個角球致敗，「這場比賽球隊表現有點起伏不定，我們接受了這個結果後，就要準備前往巴塞隆拿，視為一場決賽再次戰鬥」。