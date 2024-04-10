菁英盃｜神田夢實助攻流浪淘汰南區闖決賽　賽後稱不在乎場外風波　與李輝立無問題 (23:10)

兩隊繼上屆4強再相遇，雙方正選共有7名日籍球員，包括日前賽後被總監李輝立公開稱負責排陣及不信任韓籍隊友而掀起風波的神田夢實。

流浪近8場港超7敗，南區先有威脅攻門，富樫凌央14分鐘射門僅高出；33分鐘流浪前鋒上形洋介快禁區外出迎的門將伍瑋謙一步笠射但射斜。40分鐘，神田夢實地波傳中，老將林嘉緯無人看管下炒高。流浪於2分鐘後仍先開紀錄，神田夢實妙傳予上形洋介起腳破網，半場領先1：0。

南區換邊後初段作3個調動，包括季中加盟的射手積遜，但仍未能攻破流浪大門。完場前積遜與流浪中場林衍廷爭頂後倒地，經視像裁判（VAR）審視只罰後者黃牌。積遜之後直射罰球被流浪19歲門將陳冠燊接實。林衍廷於補時7分鐘直線助攻陳耀祖半單刀笠射破網，助流浪勝2：0，首闖菁英盃決賽。兩隊周六港超再戰。

前日職球員神田夢實被李輝立公開批評4日後協助晉身決賽，他賽後重申高興再進一步，希望在決賽爭冠送別完季退役的老大哥林嘉緯及盧均宜。對於場外風波，他稱：「我不在乎，我一直只專注在足球及如何勝出比賽」。神田又補充與李輝立關係「無問題」，「我和Philip(李輝立）仍然保持良好關係」。李輝立重申今仗仍沿用神田的建議排陣，「3個教練都好似無主見，否則使乜要球員去做（排陣）」。他又稱球隊若齊心就能解決一些問題，「我和神田好friend，大家繼續有講有笑」。

林衍廷則笑言曾擔心VAR審視完會被罰紅牌，又稱今仗球隊一條心，不受場外事情影響，「就為兩個老人家（嘉緯及均宜）最後一季，希望給最好告別。這段時間一直贏唔到波，好像有很多問題，這場贏波和零失球，很鼓舞我們士氣」。

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