歐聯︱曼城作客3：3和皇馬合演精彩8強　雙方主帥均稱賽果合理 (13:00)

曼城中場奇雲迪布尼因身體不適只列後備兼未有上陣，藍月作客班拿貝球場於開賽2分鐘，便由貝拿度施華罰球直射近柱「偷襲」得手，皇馬於12分鐘由卡馬雲加遠射省中魯賓戴亞斯改變方向破網，2分鐘後今場出任左翼的洛迪高高斯在快速反擊冷靜起腳慢溜尾袋入網，火速反先2：1。

換邊後雙方共入3個世界波。先是菲爾科頓66分鐘禁區頂起腳死角掛網，以及5分鐘後守將加華度爾冷箭入網，為曼城再度領先3：2。不過皇馬在79分鐘憑費達歷高華維迪接應傳中第一時間窩利抽入，最終踢成3：3平手。皇馬在各項賽事已27場主場不敗，曼城亦在歐聯連續22場不敗，藍月下周四返主場迎次回合。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示，今場比賽很有觀賞性，「兩隊都在不停進攻，3個難以置信的入球令我們曾經領先，但對手還是扳平，這就是足球」。他認為麾下作客班拿貝的情緒有些不穩定，但滿意賽果，「對手反擊很強，但我們很好地控制了比賽。在班拿貝對皇馬能夠入3球已算不錯。若在4、5年前交手，我們可能會以1：4或1：5落敗。但曼城參加歐聯只有10多年，現在球隊愈來愈穩定，一周後我們必須繼續入球打入4強」。

此外。曼城射手艾寧夏蘭特連同今仗生涯3次鬥皇馬都未能入球，評述賽事的皇馬舊將雲達華治批評對方是今仗表現最差的球員，「我知道夏蘭特是以入球能力見稱，但他今場踢得很差，隊友在尾段進攻甚至忽視他。如果他不能入球，他就毫無用處，他控球時更像是一名平庸的球員」。

皇馬主帥安察洛堤也稱這是場勢均力敵的比賽，在球員體能下降後被對手取得控球權及入球，「這是場不可思議的比賽，兩隊實力毋庸置疑，表現非凡，賽果合理。對手兩個入球都是死角，是不可能撲出」。皇馬此前5次作客曼城2和3負不勝，加上曹亞文尼累積黃牌要停賽，安帥希望球員下仗能夠保持是役信心和態度，「現在我們有一點劣勢，我們在下場作客都要踢出像今場的競爭力和好表現」。