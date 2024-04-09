歐聯｜阿仙奴隔14年再闖8強　迎失意拜仁圖破宿命 (20:00)

阿仙奴vs.拜仁慕尼黑 now644台 明晨03：00直播

由以往臨近季尾接連「自爆」，進化至如今2024年英超11戰豪取10勝1和，並趁利物浦在「雙紅會」失分重新登頂，英超一哥阿仙奴今季的進步顯而易見。曾在2012至16年效力阿仙奴，是役有望倒戈舊東家的拜仁慕尼黑翼鋒基拿比，賽前就大讚敵軍領隊阿迪達，「他（阿迪達）在效力阿仙奴期間，已非常擅長協助年輕球員。他經常與小將分享經驗，給予寶貴建議。就我看來，他現已成為一名出色領隊，即使執教阿仙奴這類大球會亦游刃有餘」。

基拿比對昔日隊友阿迪達大派高帽，或是賽前心理戰，但其德國隊拍檔夏維斯，則肯定是阿迪達知人善任的最佳例子。自從將夏維斯移前至正箭頭，並確認他為前線攻擊核心後，這名季初一度迷失的鋒將近期大爆發，近7場聯賽貢獻5入球、4助攻，且爭頂成功次數（72次）及場均爭搶成功次數（6.35次），亦在隊內分列第2及1名。要打破過往對拜仁12次只得3勝2和7負，包括對上3次皆大敗1：5的劣績，夏維斯在前線能否持續勇態，相當關鍵。

比起鬥志昂揚的兵工廠，近兩輪聯賽先後不敵多蒙特及海登咸後，德甲12連霸幾近夢碎的拜仁，隊內士氣陷入谷底。就連體育總監艾巴爾也概嘆「這支拜仁令我感到陌生」。雖然早前宣布將季後離隊的主帥杜曹，仍獲會方確認「將領軍出戰阿仙奴」，惟德國傳媒已報道若果對兵工廠一仗再有差池，杜帥可能待不到賽季完結就要即時離職，盛傳名宿高路斯已準備接手成為暫代領隊。

不過比起闊別歐聯8強長達14年的阿仙奴，拜仁已連續5季在歐聯打入此階段，大賽經驗或成優勢。此外，拜仁今戰有望迎來門將紐亞及翼鋒利萊辛尼傷癒歸來，而今季首為拜仁披甲即在37戰轟入38球的哈利卡尼，過往代表熱刺時對阿仙奴17次取得14球及2次助攻。這名對兵工廠知根知底的英軍射手，勢將是主隊爭勝的頭號大敵。

對此，賽前阿仙奴隊長馬田奧迪加特亦明言，要打破宿命就必須先克服心魔，「我們只要專注做好自己，就不用怕任何對手，包括哈利卡尼」。

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