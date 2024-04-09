足球｜傳足總邀C朗訪港獻技為啟德體育園開幕助興　貝鈞奇：只在構想階段 (17:05)

啟德體育園預定明年啟用後，香港國際七人欖球賽及其他大型足球賽事將由香港大球場移師體育園舉行。《信報》專欄作者余錦賢今引述體育界消息人士，稱香港足總參考過去在大球場舉行的英超亞洲盃經驗，計劃籌辦外隊四角賽，冀「搞旺」啟德體育園揭幕，其中有C朗在陣的艾納斯為首選，考慮因素包括可吸引大批球迷入場及球隊檔期等，又認為該隊若在多個地方巡迴演出，有望分攤高昂戲金。而另外2、3隊外隊，報道指預計年初與英超賽期相撞，難有英超球隊訪港，故目標已轉向邀請東歐或葡超球隊。

今年2月初美職球會國際邁阿密訪港友賽時，阿根廷球王美斯因未有落場而引起風波，報道稱足總會防止超級球星上陣「甩轆」的尷尬場面重演，又表明對體育園養草管理有信心。

足總會長貝鈞奇向《明報》表示，有關想法只在「構想階段」，「只是探討，十劃未有一撇」，但他承認曾有查詢艾納斯能否今年9至10月到訪友賽，惟未能配合體育園落成及賽期未合適而未成事。不過他認為C朗所屬的球隊訪港獻技是理想方向，並一定會汲取美斯缺陣風波，將更小心及清晰處理，預防事件再次發生，「啟德體育園開幕時都要舉辦大賽試場，C朗廣受關注有眾多球迷，名氣不差過美斯。艾納斯再次來中國比賽時，若可同時來到香港友賽，戲金一定會平點。賽事不一定足總主辦，但足總牽頭是順利成章，始終未來與體育園都是合作單位」。

艾納斯原定1月底於深圳踢兩場表演賽，但C朗因「身體原因」無法上場，大會隨即安排退票，C朗當時形容「中國就像第二個家鄉」，對未能上陣感難過，表明會重返中國作賽。

至於艾納斯今在沙特超級盃4強，以1：2不敵宿敵希拉爾，C朗更在86分鐘開肘撞跌對方守將引起兩隊球員衝突而領紅被逐，首次在沙特賽事紅牌，亦是個人生涯第12次「見紅」，其後他還一度握拳作勢欲打球證，離場時手指球證和豎起大拇指。艾納斯出局後，聯賽餘下7輪落後希拉爾12分，今季或只餘沙特國王盃可爭。至於另一場4強，伊蒂哈德在球星賓施馬先開紀錄下，以2：1挫艾維達，將與希拉爾爭冠。

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