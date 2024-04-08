港超｜上輪聯賽鬥傑志判決惹議　東方質疑VAR程序促足總解釋 (22:48)

東方表示，事源於該戰53分鐘，東方球員馬希偉在禁區突破時，傑志守將拉美治疑以手部觸及皮球，並指有傳媒照片捕捉到當刻，但球證和視像助理裁判都未有表示。東方提到足總今季引入VAR，原意為增加裁判團隊在場上判決的準確性，而球隊今季多次遇上類似手球犯規，VAR均有覆核，認為是次對傑志的球證團隊卻未有覆核，嚴重影響賽事公信力，同時亦對聯賽的整體發展有負面影響。

東方就事件質疑當日球證及VAR團隊，是否有完整完成判決程序，就此向足總及裁判小組了解，並指出：「體育競技勝負法則本應為優勝劣敗，若比賽成績受到其他人為欠缺專業的因素影響，本會深表失望及遺憾」。

此外，標準流浪同日作客青衣運動場以1：4不敵大埔後，球會總監李輝立向傳媒透露該戰由陣中日援中場神田夢實負責排陣。神田今日在社交網以中、日文發文，稱賽前曾被李輝立徵詢意見，但強調最終決定權在教練手中，「在職業足球中，球隊向球員聽取意見及交流是一件很正常的事」。他另說，有報道指他不希望派韓籍球員上陣，對此十分不理解。流浪將於周三晚上8時出戰菁英盃4強，在旺角場與冠忠南區爭入決賽。

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