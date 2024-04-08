英超｜愛華頓違規再被扣兩分　表明擬再上訴　跌落第16位僅多尾三盧頓兩分 (23:07)

英超賽會在聲明中指出：「獨立委員會已聽取愛華頓就其承認的違反1660萬英鎊（約1.6億港元）行為的一系列潛在減刑因素的證據和論據，包括連續兩次PSR指控的影響。委員會確定適當的制裁是扣兩分，立即生效。」但愛華頓表示，「對不同委員會在扣分方面的不一致感到極為擔憂……會方及法律代表已開始準備對委員會的決定提出上訴」。

愛華頓今季扣分事件是由於被英超賽會指控在2019/20至2022/23賽季的財務記錄中，違反了3個賽季中損失逾1.05億鎊（約1億港元），或每年損失逾3500萬鎊的PSR風險，結果先在去年11月在聯賽被扣10分，上訴後罰分減至6分，連同今晚又被扣的兩分，累計被扣8分。愛華頓目前以31戰得27分排16位，只領前多踢1場的尾三球隊盧頓兩分，而32戰得29分的賓福特則取代「拖肥」位置升上第15位。英格蘭聯賽於1888年創立，迄今愛華頓只曾缺席頂級聯賽4季，並自1951年後未嘗降班。

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