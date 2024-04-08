足球｜抗議足總衝突事件處事不公　費倫巴治土超盃派青年軍兼拉隊離場 (21:26)

這場由土超老牌球會加拉塔沙雷及費倫巴治較量的超級盃賽事，本來安排在去年12月時在沙特阿拉伯上演，其後因政治原因改為距離土耳其首都伊斯坦堡逾千公里的尚勒烏爾法作賽。費倫巴治曾提請再次延期及邀請外國球證執法，讓球隊有充足時間準備周中對奧林比亞高斯的歐霸盃8強首回合，以及確保賽事公平公正，但遭土耳其足總否決。

此外，針對上月特拉布宗與費倫巴治的群毆事件，土耳其足總判罰兩名當時因自保而動粗的費軍球員，更令球會主席勃然大怒，並曾揚言要「退出土超聯賽」。雖然費倫巴治球迷最終在會員大會大比數否決退出土超的動議，惟在今晨上演的土耳其超級盃，會方決定由青年軍代替一隊球員披甲，且採取消極踢法，讓加拉塔沙雷射手莫路伊卡迪開賽僅50秒便建功，負責領軍的費倫巴治助教隨即示意球員離開球場，賽事因而腰斬。

值得一提的是，費軍拉隊離場的行徑獲得在場加拉塔沙雷球員拍掌支持，費軍主席亦表明：「我們今次並不求勝，而是為守護真相而戰。」

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