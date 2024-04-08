網球｜佐高域超越費達拿　成ATP歷來最年長「世一」 (20:16)

雖然佐高域近期沒有參賽，但在本周的蒙地卡羅網球大師賽亮相前仍接獲喜訊，他以36歲零321天之齡，在最新世界排名續名列前茅，並趕過昔日宿敵費達拿，成為網壇史上最年長的世界第一球手。已擁有盤據「世一」達420周紀錄的他，遠遠拋離次席310周的費達拿，以及第3位美籍名宿森柏斯（286周），而若下月22日便37歲的他今年內再揚威大滿貫，便可趕過羅斯禾爾，成為最年長的大滿貫得主。該名澳洲籍名宿於1974年，以37歲零1個月和24天之齡奪得生涯最後一座大滿貫。

可是，佐高域料將在蒙地卡羅賽再受到世界二、三哥的後起之秀史拿及卡路士艾卡拉斯的衝擊。至於史拿的27歲意大利籍同胞貝列天尼，今晨在摩洛哥馬拉喀什網賽男單決賽，以直落兩盤7：5、6：2打敗上屆冠軍的西班牙籍球手巴爾拿，結束約兩年的錦標荒，為蒙地卡羅賽壯行色。

此外，年初已預告今季後退役的美籍球手歌蓮絲，繼邁阿密大師賽女單封后後，今晨再以非種子球手身分，在查爾斯頓公開賽決賽再藉主場之利，以6：2、6：1大勝俄羅斯籍4號種子卡莎堅娜，連贏兩項錦標。

其他報道：乒乓｜黃鎮廷揚威克羅地亞支線賽 生涯首奪WTT男單冠軍

其他報道：英超｜熱刺挫森林壓維拉升上第4 餘仗須撼三甲球隊 出席下季歐聯恐有變數

其他報道：NBA｜湯臣領勇士挫爵士 篤定至少取季後賽附加賽席位