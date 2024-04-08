英超｜熱刺挫森林壓維拉升上第4　餘仗須撼三甲球隊　出席下季歐聯恐有變數 (18:09)

熱刺此役藉敵衛梅里路於15分鐘擺烏龍，後衛雲迪尹及柏度樸路分別在53和58建功，以3：1擊退曾於27分鐘憑鋒將基斯活特扳平的諾定咸森林，近6場英超錄得4勝1和1負的不俗成績下，將近5仗僅1勝的阿士東維拉踢落第5。熱、阿兩軍現一起拋離今晨主場與利物浦打和2：2的第6位球隊曼聯達11分，而由於同落後「三哥」曼城達10分，故此兩隊已成為爭奪下季歐聯入場劵的主要對手。

綜觀熱刺及維拉餘下比賽，分別同須大戰榜首阿仙奴、次席利物浦及暫排第9的車路士，而熱刺另一難關是亦須惡鬥「三哥」曼城，故此失分機會率比維拉為高。另外，熱刺中場占士麥迪臣這仗疑於完半場前拳擊錫菲聯中場賴恩耶迪斯腹部，但VAR拒絕介入，令該名英格蘭國腳或因此避過領紅。此外，球員時代曾效力熱刺和白禮頓的愛爾蘭隊名宿守將堅尼亞昨離世，享年77歲。他掛靴後曾執教紐卡素、諾定咸森林、盧頓和溫布頓等著名球隊。

車路士同日雖憑守衛堤亞高施華及馬度基先後在11和66分鐘建功兩度領前，卻被榜尾球隊錫菲聯的積頓保利及奧利華麥貝尼分別於32和補時兩分鐘破網，被逼和2：2完場，賽後30戰得44分，領隊普捷天奴賽後歸咎麾下或因應付3日一戰未夠成熟而導致表現不穩。

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