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英超｜利物浦2：2打和曼聯失分　同分阿仙奴乘勢升榜首 (00:26)

利物浦今晨（8日）在英超「雙紅會」作客以2：2打和曼聯，賽後31戰得71分，與昨作客以3：0大勝白禮頓後升上榜首的阿仙奴同分，因得失球差不及「兵工廠」而暫列次席。

「雙紅」目前皆受傷兵困擾，其中曼聯更鬧中堅荒，迫使哈利馬古尼此役需伙拍年僅19歲小將甘華拿任握守中路，而整個上半場是陷於被動，若非門將奧拿拿開賽3分鐘單手擋出利物浦中場蘇保斯拉爾的半單刀射門，早已迅速落後。蘇保斯拉爾其後也在11和18分鐘射門高出和斜出。曼聯終在23分鐘後失守，利物浦的達雲紐尼斯接應角球衝前頭槌跣後，前線拍檔路易斯迪亞斯伏兵城下「半車身」射入。「紅軍」鋒將穆罕默德沙拿其後在33、34和36分鐘施射未竟全功，令上半場15射4中的「紅軍」僅以1球領前。

上半場零攻門的曼聯下半場50分鐘追平，當時紅軍後衛查洛爾昆沙後場錯誤橫傳，被曼聯中場般奴費南迪斯第一時間射入空門，其隊隊友18歲中場高比文奴其後在68分鐘禁區內妙射死角而入。84分鐘，後備上陣的紅軍中場哈維艾利洛博得12碼，沙拿操刀一針見血，而兩軍終打和2：2完場。

至於爭取下季歐聯入場劵的阿士東維拉雖曾在主場領前2：0，卻最終只能以3：3打和賓福特，賽後得60分。韋斯咸則憑禾特普斯在84分鐘彎入角球，作客以2：1反勝狼隊，以48分守在第7位。

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