七欖︱新西蘭隊世巡賽稱王封后　衛冕成大球場最後冠軍　七欖3日逾10萬人入場 (21:18)

新西蘭「All Blacks」男子欖球隊在今日4強先以26：7挫「宿敵」澳洲隊，在決賽則有史葛居里（Scott Curry）和高迪輝（Cody Vai）下半場達陣，以10：7險勝法國隊，贏得今季首冠兼成為香港大球場最後一支冠軍球隊。

另邊廂，早前在世巡賽温哥華及洛杉磯站奪冠的新西蘭「Black Ferns」女子欖球隊，在4強與澳洲隊合演上屆決賽「翻版」，終以28：14勝出。這支衛冕之師在決賽憑第50次代表球隊上陣的星將布萊特（Michaela Blyde）大演帽子戲法，以36：7輕取美國隊，成功衛冕。

欖總主席蒲敬思對今屆賽事門票售罄感高興，「我們今年重點是慶幸在大球場第30周年舉行香港七欖，我們需要在現有基礎上，實現遷往啟德體育園的目標，打造一個更出色的活動」。國際欖球理事會（World Rugby）行政總裁Alan Gilpin受訪時亦期待，香港七欖來年移師到可容納更多觀眾的啟德體育園，「今年的門票銷量逾四成來自海外球迷，我們如何將香港大球場的熾熱氣氛，帶到一個壯觀的新體育場」。他續稱，巴黎奧運將於今夏舉行，故今季世巡賽更改為12隊的奧運賽制，讓列強能更好備戰奧運，但期待有更多亞洲球隊可透過挑戰者系列賽「升班」。

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