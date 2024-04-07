七欖｜港男欖挫日本奪銀劍告別大球場　姚錦成幸運號碼劃句號　房傑鋒首達陣起孖制勝 (19:23)

世界七人欖球系列賽今季改制，港隊未能再以外卡參戰，改為角逐「Melrose銀劍賽」，以亞洲三角賽形式亮相大球場。香港男欖在前日銀劍賽首仗以19：17險勝中國隊，昨以14：33不敵日本隊。不過，日本隊在今早以31：26險勝中國隊，兩戰全勝首名晉級，港隊得以次名出線決賽。

港隊在決賽一改慢熱，開賽僅1分鐘即有菲立斯先開紀錄，首戰香港七欖的華將房傑鋒隨後梅開二度，更獲全場球迷歡呼喝采，助港隊完半場領先15：0。港隊在下半場有史戴爾斯極速建功，將優勢擴至22：0，雖然港隊及後失守，但仍以22：12勝出，捧走銀劍錦標。

港隊捧走銀劍後繞場與球迷分享喜悅，姚錦成直言是自己最享受一刻，皆因「港隊贏波，觀眾會更興奮」。這名36歲老將賽後接受訪問時難忍男兒淚，直言球迷和身邊人是自己一直堅持的動力，期望更多華人可以投身欖球，「希望我能增加後輩的歸屬感，陣中要有華將可吸引本地的華人踏出第一步，開始打欖球」。今屆穿上16號球衣的姚錦成透露，這是自己首次打欖球的日期，最後一戰以幸運號碼劃上完美句號，「我在暑期班看到『五虎將』的袁健濠，這名港隊球星是我的啟蒙老師，所以16號是我的幸運號碼」。

至於房傑鋒在香港大球場首次達陣即「起孖」，他坦承像「發夢一樣不真實」，但今仗亦可以給自己滿分。對於偶像姚錦成退役，房傑鋒不諱言可惜，但期望自己能替對方完成心願，「我覺得成哥還可以打多幾年，可惜他不想再打，但他仍會跟我們一起練習，希望幫他完成入奧運的目標」。

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