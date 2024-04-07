七欖｜利物浦名宿希比亞占士相隔兩個月再訪港　入場睇七欖難忘南看台瘋狂氣氛 (17:36)

希比亞與占士今年2月才訪港參加龍年賀歲盃，聯同托迪、李華度及韋拿等球星名宿與香港明星隊踢表演賽。事隔兩個月再訪香港大球場，今次以嘉賓身分入場睇七欖，並在下午於比賽空檔時間步入大球場，作為特別嘉賓與港欖男隊成員蘇禮文和麥古洛切磋球技。

希比亞稱今次快閃3日，明天離港，是他繼5年前第2次入場看香港七欖，「上次離南看台較遠，亦沒有到處去，今次位置可完整看到整個南看台環境，氣氛很瘋狂，早上9時已很熱鬧！又可與球迷一同暢飲」；至於女友是港人的占士，近年已常來港，笑言視為第二個家，今次也將逗留10天，卻是他首次入場看七欖，「我以前參加過港會七人賽，又在大球場踢過比賽，但這是我第一次入場看香港七欖，南看台的氣氛非常瘋狂！亦很難得有個場合，讓球迷們盡情享受這2、3天」。七欖明年料移師啟德體育園舉行，占士稱要延續成功，將取決能否複製到大球場南看台的氣氛，「我在英國經常入場看很多欖球賽事，相比15人欖球，七欖比賽時間更短，每個攻勢更關鍵。若沒有南看台的熾熱氣氛，香港七欖就不會如此著名和成功」。

作為利物浦前隊長，希比亞談及「紅軍」在英超「雙紅會」作客奧脫福球場對曼聯一向困難，但對球隊有信心可全取3分。曾效利物浦及曼城的占士稱，紅軍目前情况很簡單，只需勝出餘下英超賽事就會成為冠軍。二人亦透露下月會再訪港，希比亞稱或會出席活動，占士則稱將應朋友邀請參加友賽。

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