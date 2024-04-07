英超｜阿仙奴輕取白禮頓續今年不敗　夏維斯近7仗參與9球　獲阿迪達讚影響巨大 (13:30)

阿仙奴將於周中歐聯8強首回合主場鬥拜仁慕尼黑，但今仗續強陣出擊，33分鐘由布卡約沙卡射入12碼先開紀錄，加上夏維斯62分鐘建功，以及86分鐘助攻予倒戈的李安度杜沙特單刀射入，作客3：0打破白禮頓逾7個月連續12場主場不敗紀錄。

「兵工廠」在2024年英超10勝1和不敗，僅0：0悶和曼城，且從未落後，入38球只失4球，這11仗在禁區內僅被攻門52次。夏維斯近7仗貢獻5入球4助攻，今季英超已入9球，刷新個人英超單季入球新高，且今仗多次回防解圍兼攔截成功率100%，獲選為今仗最佳球員。阿迪達賽後大讚這名24歲德國國腳，「他對球隊的影響力巨大，表現非常全面，入球也多，要保持這種狀態。我們努力提供最合適他發揮的環境、給他信心，他在現在的位置非常舒適，得到全隊信任和支持」。談到爭標，阿迪達稱：「球隊目前狀態非常好，球員健康精力充沛、信心十足，我們只需繼續做正在做的事」。

夏維斯今季由車路士高價轉投阿仙奴後，季初表現曾受批為「水貨」，今仗攻入今季英超第1000球後，他賽後笑言總不可能讓每個人都開心，「總有人不喜歡你，我只需努力讓自己和對我重要的人開心」。