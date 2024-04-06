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英超︱迪布尼起孖交助攻　曼城有驚無險挫水晶宮 (21:33)

為捍衛英超冠軍頭銜而戰的曼城，今晚（6日）雖開賽3分鐘失守，但在中場奇雲迪布尼梅開二度及交出助攻領銜下，作客4：2反勝水晶宮；暫以31戰70分，壓過明晨作客白禮頓的阿仙奴兩分，並追至與明晚作客硬撼曼聯的利物浦同分，但因得失球較遜暫居次席。

「藍月」此戰有養傷近一個月的門將艾達臣摩拉斯重返名單列後備；並因下周三凌晨歐聯8強迎戰皇家馬德里的後顧，先收起貝拿度施華及菲爾科頓等主力，派上小將奧斯卡波比及歷高利維斯擔正。

水晶宮開賽3分鐘即憑藉今仗首次攻門轉化為入球，前鋒桑馬迪達接應阿當華頓妙傳，單刀冷靜射破史堤芬奧迪加的十指關，攻入近6仗第4球，意外地取得領先。曼城隨即水銀瀉地狂攻，僅落後10分鐘便由本仗擔任隊長的迪布尼燙射破網，雙方半場踢成1：1平手。

曼城換邊後兩分鐘，再由翼鋒基亞利殊底線傳中，敵軍守衛頭槌解圍不遠後，歷高利維斯禁區內抽射「省」中敵衛後入網反超；該名19歲右閘繼去年12月首循環再攻破水晶宮大門。藍月及後在66分鐘先有迪布尼橫傳予射手艾寧夏蘭特撞入，後者各賽事近3仗「食白果」後重拾射門鞋；4分鐘後，迪布尼再接應洛迪卡斯簡迪助攻，禁區內左腳勁射破網再下一城。儘管主隊完場前憑後備入替的奧辛尼艾度亞迪建功，仍無阻曼城以4：2的勝局延續聯賽16場不敗。

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