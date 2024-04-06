港超︱傑志悶和東方失分　榜首相讓理文　艾里奧幾乎被逐再護空門　盧比度稱對方幸運 (21:00)

兩隊今季於高級組銀牌決賽曾交手，傑志最終加時險勝2：1。東方今仗屬攻門更具威脅一方，10分鐘前鋒巴科爾接應長傳半單刀被門將王振鵬僅撲到。之後有黃牌在身的艾里奧，及後從後攬跌巴科爾，球證只判犯規未罰第二面黃牌。巴科爾之後接應余在言開出罰球頂斜，錯失黃金機會。傑志中場米基爾完半場前射門被東方門將葉鴻輝接實，是「藍鳥」今仗第一次攻門。

半場互無紀錄後，傑志下半場加強攻勢，不過前鋒迪美路夫和中場查理史葛多次遠射都未能考驗葉鴻輝。反觀東方尾段攻勢更「入肉」，戰至77分鐘，東方翼鋒黃皓雋接應傳中近門頭槌，被艾里奧飛身用腳擋出護空門。完場前東方再有機會，中場馬高斯射門被王振鵬救出不遠，後備入替不久兼倒戈的于楊門前補射炒高，最終雙方踢成0：0各得1分。傑志賽後14戰35分排第2，落後理文1分。

傑志賽後為早前上陣第200場的隊長艾里奧頒發紀念獎座及拍攝大合照。問到今仗沒被罰第二面黃牌是否幸運，他稱要看雙方情况，「在球場發生很多事，對方射手（巴科爾）很多時都捉着我的手臂，但球證看不到沒判犯規」。他認為取得1分不算太差結果，會為爭標奮鬥到最後。

東方主帥盧比度為球員表現驕傲，又認為艾里奧在上半場犯規「非常明顯」要取第二面黃牌，「但球證沒考慮，而Anson（黃皓雋）攻門未能入球，對方很幸運，我們都做不到甚麼」。中場余在言稱做到教練團部署，球隊一直有進步，「銀牌時我們只差一步，球隊今場防守做得很好。我每場都想拎3分，但傑志一向是香港最強的球隊，所以取到1分唔可以話唔開心，但亦都不是要慶祝」。

同日另一場大埔憑盧卡斯梅開二度、比迪高及陳肇鈞各建一功，作客青衣4：1大勝標準流浪，賽後與東方同得28分，藉較佳對賽成績重返第3。流浪則近8場聯賽輸7場。而香港U23明午3時斧山道運動場與晉峰合演榜尾戰。

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