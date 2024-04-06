七欖︱港男欖不敵日本出線勢危　姚錦成難接受或完成道別戰　港女欖挫泰國闖銀劍決賽 (19:15)

由於世界七人欖球系列賽今季改制，港隊未能再以外卡參戰，並改為角逐「Melrose銀劍賽」，以亞洲三角賽形式亮相大球場。香港男欖在首場銀劍賽以19：17險勝國家隊，次日面對日本隊時雖有蔡紀駿先開紀錄，但臨完上半場即被對方扳平7：7。港隊在下半場處於下風，頭兩分半鐘已連失兩球，即使靴貝特達陣追至14：19，但仍難阻球隊以14：33吞敗。

被譽為「姚錦成接班人」的房傑鋒，在大球場的「地標」戰能正選上陣，他不諱言在球員通道跑出場時，聽到滿場球迷歡呼便覺緊張，「教練一早給我目標，讓我正選上陣要立即『畀到貨』，第一次在那麼多觀眾前打球，感受到主場優勢」。對於未能跟同樣司職翼鋒的姚錦成同場上陣，他直言感到可惜。

連續兩場任後備的姚錦成，直言港隊本仗欠把握力，敗予日本隊後變得被動，能否晉級決賽需視乎明早日本對中國隊的賽果。不過，這名36歲星級翼鋒再三強調，這次銀劍賽會是生涯告別戰，「隊友（丹馬克）意外受傷，我就自私一次，跟大球場一起道別大家。老實說，我未接受到這真是我的最後一場，想像不到明天的情境是怎樣」。

香港女欖在首日銀劍賽以19：12勇挫國家隊，次日面對泰國隊時雖在開賽初段失守，但隨後莊嘉欣建功扳平，巴達莎米奇拉梅開二度，加上隊長高香慧在完場前壓哨達陣，終以28：10取二連勝，肯定以首名晉級明午3時28分的決賽，其對手為明早中國和泰國隊的勝方。

年僅20歲的巴達莎米奇拉兩場3次達陣，她在菲律賓出生並於香港長大，年初終成功取得香港特區護照，其年長3載的胞姊巴達莎皓兒同為港隊成員。莊嘉欣大讚隊友極具活力，亦可增強球隊推進的能力，她又稱兩場勝仗給予球隊信心，「中國很強，泰國跟我們的打法相似，我一開始想過會否只能打兩場，很高與在大球場的最後探戈能晉級決賽」。

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