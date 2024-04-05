七欖︱本地女團Lolly Talk入大球場登台助興首睇欖球　盼憑歌熱血觀眾 (22:03)

Lolly Talk在表演時先獻唱英文歌曲《Bang Bang》和《Shake It Off》，隨後唱出自家歌曲《六度相隔理論》及《一把火》。她們表演完畢後接受傳媒訪問，異口同聲指期待今次在大球場表演。其中成員阿妹笑言：「我們全都是第一次看欖球比賽，本身對欖球知識唔多，近日有「做功課」看看去年的比賽片段，發現七欖真的好熱血。希望我們台上表演時，可帶到同樣熱血的感覺給觀眾」。

Lolly Talk日前曾在社交網Instagram限時動態讓粉絲投票，票選想在香港七欖表演中聽到的歌曲，另一成員Tania表示大量粉絲選《六度相隔理論》和《一把火》，認為兩首兩曲皆適合七欖。阿蛋補充：「不論性別、種族、年紀等，都可以透過七欖認識彼此，正好傳達《六度相隔理論》的理念」。

香港七欖以奇裝異服聞名，阿蛋和Elka分別想扮成欖球及龍，而Sinnie直言：「我看到很多球迷的妝容很漂亮，我都希望走這個風格，像我們今日一樣打扮得漂亮」。

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