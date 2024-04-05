七欖︱香港男女欖銀劍賽分挫中國旗開得勝　隊長高香慧達50次上陣里程碑獲贈球衣 (21:22)

香港七欖共4萬張門票經已售罄，在今日傍晚開始的港隊賽事亦有近七成入座率。香港女欖在銀劍賽頭場面對中國隊，雙方在初段爭持不下，港隊在主場觀眾的打氣聲下多次化解敵軍攻勢。港隊在上半場尚餘約一分半鐘時，「小飛俠」莊嘉欣接應藍嘉敏的傳球，於中路長驅直進飛身達陣，為港隊先開紀錄。港隊隨後再有巴達莎米奇拉在混戰中建功，加上兩個附加罰球全入，領軍拉開至14：0。不過，中國隊在補時階段有徐曉燕在右路突破，追至5：14完半場。港隊易邊後持續優勢，隊長高香慧戰至4分半鐘再下一城，將優勢擴大至19：5。即使中國隊末段有康成天在一次「鬥牛」後成功突圍，追至12：19完場。

全場球迷在港隊獲勝後，即時歡呼拍掌送上祝賀，得分功臣之一的高香慧難掩興奮，直言在主場達陣的感覺十分美妙，「能在親友和球迷面前慶祝我第50次代表港隊上陣，這是我會好好記住的時刻。我在出場起就聽到球迷不斷打氣，港隊也在今日交出好表現，感覺實在太好了」。香港女欖在明日的銀劍賽將於下午2時零9分遇上泰國隊，高香慧期望可逐場爭勝，「我們專注自身，希望打好基本功，享受比賽和這裏的氣氛」。

至於香港男欖在銀劍賽首戰面對自2012年起首度到訪大球場的中國男隊，有蔡紀駿梅開二度，加上薩耶斯再建一功，以19：17旗開得勝，明午3時11分將鬥日本隊。杭州亞運冠軍班底的蔡紀駿在賽後直言中國隊具威脅，但主場球迷的打氣聲成港隊爭勝動力，「我們喜歡遇上考驗，雙方也了解彼此，能夠在主場擊敗他們感覺不錯」。

世巡賽方面，身處男子A組的澳洲隊有15人欖球名將米高賀柏（Michael Hooper）在七欖「地標」上陣，對斐濟隊時後備上陣並助球隊以12：0勝出，但「袋鼠國」在壓軸一戰以14：19反負予法國隊。衛冕的新西蘭男、女隊在首兩仗均輕取對手。

香港七欖首日賽果

銀劍賽

【女子組】香港19：12中國

【男子組】香港19：17中國

香港七欖次日（4月6日）賽程

銀劍賽

下午2時09分：【女子組】香港vs.泰國

下午3時11分：【男子組】香港vs.日本

世巡賽淘汰賽階段

下午3時34分起：女子組8強

下午5時09分起：男子組8強

註：港台電視32台直播

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