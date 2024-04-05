英超｜利物浦挫錫菲聯重登榜首　麥亞里士打獲讚重炮扭轉形勢　高普：他超級重要　 (17:30)

利物浦此役帶點幸運地先開紀錄和領前上半場，17分鐘，1月由馬德里體育會加盟錫菲聯的克羅地亞隊門將伊禾加碧大腳斬波上前，被「紅軍」前鋒達雲紐尼斯及時封阻，令皮球反彈溜入網窩先開紀錄，但隊友右閘干拿巴特利於58分鐘擺烏龍助錫菲聯追和。兩軍其後陷入膠着狀態，阿歷斯麥亞里士打終在77分鐘挺身而出，接應此仗亦表現活躍的翼鋒路易斯迪亞斯橫傳射入重炮，加上鋒將加普在90分鐘迎頂左閘安德魯羅拔臣傳中球埋齋，令紅軍以3：1勝出，賽後30戰得70分，分別領先次席阿仙奴及第3曼城2分和3分；錫菲聯則續以15分包尾，被多踢1場的尾四諾定咸森林拋離10分，護級形勢危殆。

紅軍領隊高普對麥亞里士打讚賞道：「你們必須相信自己的眼睛，他是一個卓爾不凡的球員。他那怒射建功為球隊扭轉了局勢。我真的為球隊擁有他而非常高興。他對我們超級重要。我賽後與他的父親相遇，彼此互相感謝呢！」麥亞里士打去夏由白禮頓過檔紅軍，各項賽事近10仗獨取5球和貢獻5次助攻，乃球隊近期表現最突出的球員。

令高普興奮的還有安德魯羅拔臣及中場居迪斯鍾斯此役也告復出，並慶幸未有出現新「十字軍」。此外，高普坦言這仗刻意收起日本國腳中場遠藤航，勢為下周日晚作客大戰曼聯做好準備。

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