籃球｜東方亞冠挫柏維拿萬隆取兩連勝　下仗爭首名出線 (17:50)

國際籃聯（FIBA）亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）今午（4日）續於蒙古烏蘭巴托舉行首圈預賽，香港東方以79：74勇挫柏維拿萬隆，在A組兩戰全勝暫列榜首。「藍軍」將短休一日，爭取後日在最後一場分組賽擊敗坐擁主場之利的蒙古聯賽亞軍比什雷爾特金屬，直接晉級次圈預賽。
香港相隔22年再次派隊征戰亞冠，東方昨於首圈預賽的首戰以80：73擊敗森美蘭金群利金鹿，旗開得勝。藍軍在次日面對印尼聯賽冠軍柏維拿萬隆表現慢熱並連失7分，但基拔獨得12分，加上吳松峻和陳兆榮外圍發炮，首節稍稍領先22：19。東方次節有艾臣道夫及梁嘉顯各得7分，半場領先46：35。
東方下半場維持優勢，即使柏軍企圖反撲，轟入全場最高29分的法蘭西斯最後9.1秒射入三分，曾追至72：77，但藍軍在基拔取25分，麥洛連及艾臣道夫締得分及籃板「雙雙」，加上本土射手梁嘉顯貢獻13分，終以79：74取兩連勝。
首圈預賽每組首名可直接躋身次圈，而小組第2及3名將再打一場附加賽，爭取餘下兩個晉級名額。次圈預賽於4月23至26日移師印尼雅加達舉行，賽事以單循環賽形式進行，排名前2的球隊可獲正賽席位。由於柏軍在首日以83：66擊敗比什雷爾特金屬，故東方後日若勝比軍，即可以A組首名直接晉級。