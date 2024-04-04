籃球｜東方亞冠挫柏維拿萬隆取兩連勝　下仗爭首名出線 (17:50)

香港相隔22年再次派隊征戰亞冠，東方昨於首圈預賽的首戰以80：73擊敗森美蘭金群利金鹿，旗開得勝。藍軍在次日面對印尼聯賽冠軍柏維拿萬隆表現慢熱並連失7分，但基拔獨得12分，加上吳松峻和陳兆榮外圍發炮，首節稍稍領先22：19。東方次節有艾臣道夫及梁嘉顯各得7分，半場領先46：35。

東方下半場維持優勢，即使柏軍企圖反撲，轟入全場最高29分的法蘭西斯最後9.1秒射入三分，曾追至72：77，但藍軍在基拔取25分，麥洛連及艾臣道夫締得分及籃板「雙雙」，加上本土射手梁嘉顯貢獻13分，終以79：74取兩連勝。

首圈預賽每組首名可直接躋身次圈，而小組第2及3名將再打一場附加賽，爭取餘下兩個晉級名額。次圈預賽於4月23至26日移師印尼雅加達舉行，賽事以單循環賽形式進行，排名前2的球隊可獲正賽席位。由於柏軍在首日以83：66擊敗比什雷爾特金屬，故東方後日若勝比軍，即可以A組首名直接晉級。

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