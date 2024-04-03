籃球｜東方基拔麥洛連齊獻雙雙　亞冠聯預賽挫大馬金鹿開門紅　明鬥印尼冠軍萬隆 (21:55)

東方此役派出甲一總冠軍班底陳兆榮、梁嘉顯、基拔、麥洛連和卜聿揚正選上陣，新外援艾臣道夫先列後備。「藍軍」在首節與馬來西亞聯賽冠軍金鹿在禁區短兵相接，卜聿揚多次上籃得手及博得罰球，單節獨得8分，助球隊稍稍領先23：20。不過，東方在次節錄得11次失誤，金鹿趁機反擊，而陳俊宏連奪6分，領軍反超36：34完半場。

金鹿下半場曾將分差擴至43：38，但東方由基拔的三分球吹響反攻號角，他貢獻10分並領軍打出16：0攻勢，反超56：48。東方在4人得分上雙，包括基拔得26分及10個籃板，麥洛連貢獻16分和11個籃板，卜聿揚及葉耀邦分別交出12及10分，助球隊以80：73擊敗金鹿。

其他報道：香港七欖｜各路大軍偕港將造勢 李卡度盼與本地女團互動 斐濟隊長：未在香港奪冠非球隊一分子

其他報道：德國盃｜德丙沙貝魯根結束神奇之旅 主帥嘆「一次犯錯付出沉重代價」 德乙凱沙羅頓隔21年再闖決賽

其他報道：英超｜熱刺作客被韋斯咸逼和 錯失升第4機會 餘下賽程需鬥前列三強