籃球｜東方基拔麥洛連齊獻雙雙　亞冠聯預賽挫大馬金鹿開門紅　明鬥印尼冠軍萬隆 (21:55)

國際籃聯（FIBA）亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）今日（3日）假蒙古烏蘭巴托展開首圈預賽，香港東方憑第3節打出一波16：0攻勢，加上基拔和麥洛連分別貢獻「雙雙」，領軍以80：73擊敗森美蘭金群利金鹿，在A組旗開得勝，明午3時正將鬥印尼聯賽冠軍柏維拿萬隆。
東方此役派出甲一總冠軍班底陳兆榮、梁嘉顯、基拔、麥洛連和卜聿揚正選上陣，新外援艾臣道夫先列後備。「藍軍」在首節與馬來西亞聯賽冠軍金鹿在禁區短兵相接，卜聿揚多次上籃得手及博得罰球，單節獨得8分，助球隊稍稍領先23：20。不過，東方在次節錄得11次失誤，金鹿趁機反擊，而陳俊宏連奪6分，領軍反超36：34完半場。
金鹿下半場曾將分差擴至43：38，但東方由基拔的三分球吹響反攻號角，他貢獻10分並領軍打出16：0攻勢，反超56：48。東方在4人得分上雙，包括基拔得26分及10個籃板，麥洛連貢獻16分和11個籃板，卜聿揚及葉耀邦分別交出12及10分，助球隊以80：73擊敗金鹿。
其他報道：香港七欖｜各路大軍偕港將造勢 李卡度盼與本地女團互動 斐濟隊長：未在香港奪冠非球隊一分子
其他報道：德國盃｜德丙沙貝魯根結束神奇之旅 主帥嘆「一次犯錯付出沉重代價」 德乙凱沙羅頓隔21年再闖決賽
相關字詞﹕體育 亞冠聯 籃球 亞洲籃球冠軍聯賽 香港東方 基拔 麥洛連 金鹿柏維拿萬隆 陳兆榮 梁嘉顯 基拔 卜聿揚 陳俊宏 編輯推介