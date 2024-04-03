明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

德國盃｜德丙沙貝魯根結束神奇之旅　主帥嘆「一次犯錯付出沉重代價」　德乙凱沙羅頓隔21年再闖決賽 (18:40)

沙貝魯根今晨（3日）結束今季德國盃神奇之旅。這支德丙中游球隊在4強戰，主場以0：2不敵德乙護級份子凱沙羅頓出局，而客軍則相隔21年再次坐亞望冠。

沙貝魯根今季德國盃先後爆大冷淘汰德甲球隊拜仁慕尼黑、法蘭克福和慕遜加柏，破天荒首闖4強，卻終被來自德乙的凱沙羅頓淘汰。曾在1990和96年封王的凱軍藉中場馬隆列達於53分鐘頭槌攻門穿過敵軍門將添舒利巴「大細龍門」領先，隊友後衛阿馬美托尼則在75分鐘接應左路罰球頂入遠柱，為球隊鎖定2：0勝局，繼2003年後再度躋身決賽，並成為13年前的杜伊斯堡後，另一支坐亞望冠的德乙球隊。沙貝魯根主帥薛爾說：「這賽果的傷害很大。我們不應落敗，一次犯錯足以付出沉重代價。」

意大利盃4強首回合方面，拉素日前意甲有新帥杜陀主場「地標」領軍倒戈祖雲達斯獲勝，今卻被「斑馬兵」前鋒費達歷高基艾沙及杜辛華荷域下半場各建一功，作客以0：2敗走。里昂則在法國足總盃4強藉拿卡錫迪梅開二度，基夫治奧班埋齋，使該支法甲第10位球隊主場以3：0淘汰法乙球隊華倫西恩斯。

其他報道：英超｜熱刺作客被韋斯咸逼和　錯失升第4機會　餘下賽程需鬥前列三強

相關字詞﹕體育 德國盃 沙貝魯根 凱沙羅頓 4強 拜仁慕尼黑 德甲 意大利盃 法國足總盃 里昂 拿卡錫迪 拉素 費達歷高基艾沙 杜辛華荷域 祖雲達斯 編輯推介

上 / 下一篇新聞