德國盃｜德丙沙貝魯根結束神奇之旅　主帥嘆「一次犯錯付出沉重代價」　德乙凱沙羅頓隔21年再闖決賽 (18:40)

沙貝魯根今季德國盃先後爆大冷淘汰德甲球隊拜仁慕尼黑、法蘭克福和慕遜加柏，破天荒首闖4強，卻終被來自德乙的凱沙羅頓淘汰。曾在1990和96年封王的凱軍藉中場馬隆列達於53分鐘頭槌攻門穿過敵軍門將添舒利巴「大細龍門」領先，隊友後衛阿馬美托尼則在75分鐘接應左路罰球頂入遠柱，為球隊鎖定2：0勝局，繼2003年後再度躋身決賽，並成為13年前的杜伊斯堡後，另一支坐亞望冠的德乙球隊。沙貝魯根主帥薛爾說：「這賽果的傷害很大。我們不應落敗，一次犯錯足以付出沉重代價。」

意大利盃4強首回合方面，拉素日前意甲有新帥杜陀主場「地標」領軍倒戈祖雲達斯獲勝，今卻被「斑馬兵」前鋒費達歷高基艾沙及杜辛華荷域下半場各建一功，作客以0：2敗走。里昂則在法國足總盃4強藉拿卡錫迪梅開二度，基夫治奧班埋齋，使該支法甲第10位球隊主場以3：0淘汰法乙球隊華倫西恩斯。

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