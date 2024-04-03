菁英盃︱傑志絕殺大埔闖決賽　16歲小將石皓心兩撲盧卡斯射門建信心　恩查證完季後欲離隊 (23:00)

B組首名傑志今仗派出3名U22球員包括16歲門將石皓心、18歲馬斐及大港腳陳晉一；大埔亦起用20歲小將林志基把關，但盡遣6名巴西外援，開賽6分鐘便由倒戈的前鋒盧卡斯先開紀錄。大埔19分鐘有中場陳肇鈞再度攻破傑志大門，但球證經視像裁判（VAR），認為大埔中場謝臣在中圈從後搶走傑志中場米基爾腳下球時犯規在先，改判入球無效。

大難不死的傑志於32分鐘憑一次組織，由鄭展龍在禁區內勁射扳平。大埔之後兩次攻門頂高及斜出下，藍鳥於補時2分鐘博得12碼，由米基爾操刀中鵠，但反超前僅5分鐘，被大埔前鋒馬卡雷拿一次個人突破於左路切射近柱掛網，上半場踢成2：2。

傑志換邊後於61分鐘由祖連奴門前建功再領先。大埔中場陳肇鈞於84分鐘在禁區內被踢跌，球證翻看VAR後改判12碼，盧卡斯操刀被石皓心捉到路撲出不遠後衝前補射得手，個人梅開二度再扳平。正當以為要加時，傑志於補時8分鐘角球攻勢由陳俊樂頂入絕殺4：3，晉身決賽後，將鬥下周三晚冠忠南區對標準流浪之勝方。

年僅16歲的石皓心於76分鐘飛身撲出盧卡斯的罰球再中楣，之後再救出對方的12碼。他透露賽前獲門將教練郭劍橋提供對方10至11段過去操刀片段，故很清楚其路數，又稱很開心可首為傑志在淘汰賽上陣，「今仗有助我考慮將來職業路向」。

為傑志正選上陣的奧地利前國腳恩查，最近盛傳完季有意離隊，他賽後確認此事，「我很喜歡這間球會、很專業，但養了14年的愛犬上周離世，令我和家人都很感觸，加上經過18年職業生涯，也想開始多考慮家庭」。他強調至今仍未跟傑志高層傾談未來，完季前會專注為球會爭標，「若我決定離開傑志，我應該會結束職業生涯，之後或回去踢一些低組別業餘球會」。

另外，東亞足球協會上周六舉行第75次執委會會議，其間確定2025年東亞盃外圍賽將於台灣高雄舉行，比賽日期預定今年11月9至19日或12月7至17日。中國香港足球代表隊屆時將出戰外圍賽，爭取殺入明年7月在韓國舉行的東亞盃決賽周。身兼東亞足協副會長的香港足總主席霍啟山，在上周四足總周年大會後曾稱會爭取在香港主辦今屆外圍賽。