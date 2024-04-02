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香港七欖｜英國隊出席英駐港領事館分享會　男隊成員6年後仍難忘大球場瘋狂氣氛 (21:25)

香港國際七人欖球賽周五（5日）起一連3日在香港大球場舉行，英國駐港總領事館今晚（2日）邀請了英國男、女子欖球隊（Team GB）成員出席活動到場分享。

英國男、女欖去年香港七欖分別獲第9名及季軍，兩隊均曾在分組賽擊敗港隊，今年再訪港參戰，男、女隊隊員今晚獲邀到訪英國駐港總領事館，出席與勞倫斯體育公益基金會及橄欖成長基金合作的分享會，講者包括參加過東京奧運的男隊成員阿歷斯戴維斯（Alex Davis）與女隊成員阿比巴頓（Abi Burton） ，聯同勞倫斯大使、曾參加2016年里約奧運的前女隊球員華特曼（Nolli Waterman），在台上分享接觸欖球的心路歷程，帶出這運動如何幫助塑造他們性格及改變其生活，吸引過百嘉賓到場。

英國男、女隊今屆首仗於周五同樣要惡鬥上屆銀盃冠軍新西蘭隊。男隊在B組對手還有美國和阿根廷隊；女隊於A組其餘對手為法國及前屆冠軍巴西隊。

阿歷斯戴維斯稱今次是他繼2018年後第二次來港比賽，「去年我因傷未能參加，已6年沒來港，我認為香港大球場是個很有標誌性的球場，今日都有到場操練。我仍記得當年很多熱情觀眾，周五晚很多人下班就來看比賽，非常瘋狂，所以氣氛非常好，很期待比賽開始」。阿比巴頓則是首次來港比賽下參與大球場最後一次七欖，「非常期待可以感受大球場的氣氛，我已聽隊友說過南看台很熱鬧，會好好享受這個歷史時刻」。

英國男隊目前仍未取得巴黎奧運資格，球隊需在6月在摩洛哥舉行的遺材賽與港隊等多支隊伍爭逐最後席位，戴維斯稱會在此前連同香港在內的3站好好備戰，期望個人能第三度參與奧運。他笑言雖在港首仗就硬碰上屆冠軍新西蘭隊，惟稱球隊今屆準備充足，「在香港比賽是辛苦的，尤其天氣非常熱及潮濕。即使今次同組對手很強，我們仍很有信心，目標當然是打入決賽，並希望可成為這球場最後一隊欖球冠軍」。

至於已奪巴黎奧運資格的英國女隊，阿比巴頓稱仍會努力在奧運前3站賽事爭佳績，又預期首仗惡鬥新西蘭將會非常刺激，與男隊同樣以打入決賽為目標。

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