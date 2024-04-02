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游泳︱28歲新加坡唯一奧運金牌得主施古寧退役　里約奧運蝶泳勝菲比斯一鳴驚人 (19:07)

28歲新加坡籍游泳名將約瑟林施古寧（Joseph Schooling）今（2日）宣布退役，他的代表作是在2016年里約熱內盧奧運的男子100米蝶泳決賽打敗美國隊「水怪」菲比斯封王，成為新加坡隊至今唯一奧運金牌得主。

被灌以「新加坡飛魚」稱號的約瑟林施古寧在個人社交媒體表示：「今天標誌着新篇章的開始——我將從競技游泳退役。我對游泳給我生活帶來的每次經歷都充滿感激。勝利令人振奮，失敗令人謙卑，它們共同塑造了我的韌性，我將把這種韌性帶入我人生下一個篇章。」

施古寧在2016年里約奧運一鳴驚人，在男子100米蝶泳決賽以50.39秒的當時奧運紀錄時間，擊敗紀錄性擁有23金、共28面奧運獎牌的菲比斯，以及另外兩名同以51.14秒完成並列亞軍的泳手，摘下新加坡隊史首面奧運金牌。

施古寧其後雖曾在2018年雅加達亞運的100及50米蝶泳封王，以及2017年的游泳世界賽100米蝶泳獲得季軍，但此後漸走下坡，並無緣出席2021年的東京奧運和去年的杭州亞運。

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