香港七欖︱欖總預期今屆勢滿座　台灣人氣啦啦隊「樂天女孩」落實訪港助興 (19:55)

今年香港國際七人欖球賽的娛慶節目包羅萬有，陣容包括牙買加「雷鬼樂隊」 The Wailers、美國殿堂樂隊Journey主音Arnel Pineda、現為DJ的前英格蘭國腳球星James Haskell；香港代表則有「小巨肺」譚芷昀（Celine）及女團Lolly Talk。此外，大會今日更宣布，來自台灣的人氣啦啦隊「樂天女孩」落實將派出8名成員現身大球場。

香港欖總今宣佈，本周末的賽事將迎接疫情以來首次門票售罄，總數4萬張門票現已售出逾39.5萬張，預計未來24小時內所有門票將悉數售罄。當中海外門票佔今屆門票總銷量超過四成，較過去兩年受疫情影響的23%（2023年）及3%（2022年）有顯著增長。

此外，欖總行政總裁麥偉彬離任在即，總會宣布華哲思（James Farndon）將接替其職位，後者現時於沙地阿拉伯奧林匹克訓練中心擔任體育策略及高水平表現總監。

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