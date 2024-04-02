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歐國盃︱德國新球衣字體44被指似納粹黨衛隊標誌　德足總：將修改字款 (17:15)

德國隊早前公布的最新國家隊球衣最近掀起風波，由於號碼4號的字體，若拼成44被指與納粹黨曾使用的SS標誌相似。德國足總及球衣品牌Adidas其後發聲明宣布，將會重新設計4號字形，官網亦即時暫停提供德國隊球衣印上44號的服務。

今夏歐洲國家盃主辦國德國隊，上月中公布最新主場及作客球衣，亦是德國隊於2026年底約滿轉投Nike前最後一款球衣，並已在上月底兩場友賽使用。不過Adidas官網宣傳圖上使用44號、代表可自訂號碼的圖片最近引起爭議，因為該款字形44被指容易令人聯想到象徵納粹黨衞隊（Schutz Staffel）縮寫的「SS」標誌。歐國盃規定球員只會穿1至26號球衣，因此宣傳圖上起用44號令人聯想到納粹黨而引起批評。

Adidas發言人回應，反對任何仇外心理、反猶太主義、暴力和仇恨，強調任何宣傳分裂或排外觀點都不是品牌價值觀一部分，而官網及官方商店即時起不會提供在相關球衣可印44號的服務；德國足總補充，明確與任何右翼思想保持距離，解釋字體與合作夥伴設計，曾交予歐洲足協審查，但因每個字體及號碼均單獨審查，故過程中各方都沒發現與納粹符號有任何相似之處。而聽取各界意見後，將會重新設計字形，然後再交由歐洲足協審查。

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