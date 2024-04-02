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香港七欖︱勁旅新西蘭隊抵港與本地小將交流　眾將盼大球場最終戰衛冕男女子冠軍 (17:50)

一連3日的國泰/滙豐香港國際七人欖球賽將於周五（5日）假香港大球場上演，各支隊伍已陸續抵港備戰。衛冕的新西蘭男、女子隊共派出6名代表今午（2日）到尖沙咀出席品牌活動，眾人除了向球迷大派「飛機欖」，亦跟3名小球員互動，盡示親民一面。他們更異口同聲表示，期望於大球場的「最後探戈」再次奪冠。

新西蘭男子「All Blacks」隊的前隊長史葛居里、現任隊長戴倫哥利亞及摩西斯里奧，女子「Black Ferns」隊三名東京奧運冠軍班底布萊特、京治及活文今日亦一同到尖沙咀出席活動。

在今屆香港七欖，新西蘭隊在男子組與英國、阿根廷及美國隊被編入B組，而女隊則與法國、巴西及英國隊同處A組。今年是香港七欖在大球場舉行的30周年兼最後一年，賽事預計明年起移師新落成的啟德體育園上演，新西蘭隊眾將異口同聲稱大球場歷史悠久，期望能在大球場的「告別戰」成功衛冕。史葛居里笑言「南看台的氣氛極佳，我們會好好享受最後一年在此作賽，希望我們可以成為勝利一隊」。

新西蘭女隊早前在世巡賽溫哥華及洛杉磯站連奪兩冠，陣中星將布萊特直言欖球是新西蘭的「國家運動」，外界或會對她們抱極高期望，但曾兩奪世巡賽最佳球員的她表示，「我們要敢於追夢，但同時要緊記初心，享受做運動過程」。新西蘭女隊在今季世巡賽分站獲2冠、1亞、1季及一次第5，積分榜以86分暫列次席，落後澳洲隊4分。以1385分成為世巡賽歷來得分后的京治，則期望球隊可在香港及未來兩站取得佳績並贏得總冠軍，為今夏的巴黎奧運壯行色。

第5度訪港的新西蘭男隊前隊長史葛居里表示，最愛香港的點心及麵食，而有一半華裔血統的京治則稱喜歡所有中式食物，尤其燒肉和餃子。6名球員在活動期間入鄉隨俗，向現場球迷大派「飛機欖」，玩得不亦樂乎；他們其後更分成3組與欖球小將互動，最後跟球迷簽名合照，盡顯親民一面。

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