網球｜史拿輕取狄米托夫首稱霸邁阿密大師賽　世界排名登個人新高第2位 (17:25)

今年初在澳洲公開賽初嘗大滿貫錦標滋味的史拿，今年一直保持強勢，此後在鹿特丹公開賽奪冠後，雖在印第安韋斯大師賽4強不敵艾卡拉斯，吞下今年唯一敗仗，但來到邁阿密大師賽再度未逢敵手，連過五關殺入決賽面對世界排名第9的狄米托夫，在首盤便兩度打破對方發球局先贏一盤6：3。

史拿在次盤同樣兩度破發，結果再贏一盤6：1，僅花1小時13分鐘便直落兩盤擊敗狄米托夫，取得個人生涯第2座千分級賽錦標，賽後世界排名壓過於8強被狄米托夫淘汰的艾卡拉斯，升上個人新高的世界二哥之位，與塞爾維亞籍「世一」佐高域相差1,015分，有望在年內挑戰對方王座。

賽後史拿表示：「今屆賽事我的感覺是漸入佳境，此役發揮很理想，我為自己的表現感自豪。」而他又坦言今年開季超出個人預期，「今年我的開季真的是非常好，這是我意料之外的，成為世界第二更是妙不可言」。而其教練戴倫卡希爾則大讚對方的表現及心態，「他（史拿）懂得如何享受比賽，這對一名職業球手來說很重要，我相信他將可與艾卡拉斯在未來一段長時間於網壇取得非凡成就，但二人都仍有很多需要學習的地方」。

另外，黃澤林在今屆邁阿密大師賽殺入男單正賽，寫下香港網壇歷史後，在最新的世界排名升至個人新高的192位，成為香港歷來首人打入世界前200名以內。

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