明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球｜史拿輕取狄米托夫首稱霸邁阿密大師賽　世界排名登個人新高第2位 (17:25)

22歲意大利籍新星史拿今（1日）於邁阿密網球大師賽男單決賽，輕鬆直落兩盤擊敗保加利亞籍名將狄米托夫，首於此項ATP千分級賽事封王，在最新一期的世界排名壓過西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯，升上個人史上新高的第2位，有望年內挑戰佐高域的「世一」地位。

今年初在澳洲公開賽初嘗大滿貫錦標滋味的史拿，今年一直保持強勢，此後在鹿特丹公開賽奪冠後，雖在印第安韋斯大師賽4強不敵艾卡拉斯，吞下今年唯一敗仗，但來到邁阿密大師賽再度未逢敵手，連過五關殺入決賽面對世界排名第9的狄米托夫，在首盤便兩度打破對方發球局先贏一盤6：3。

史拿在次盤同樣兩度破發，結果再贏一盤6：1，僅花1小時13分鐘便直落兩盤擊敗狄米托夫，取得個人生涯第2座千分級賽錦標，賽後世界排名壓過於8強被狄米托夫淘汰的艾卡拉斯，升上個人新高的世界二哥之位，與塞爾維亞籍「世一」佐高域相差1,015分，有望在年內挑戰對方王座。

賽後史拿表示：「今屆賽事我的感覺是漸入佳境，此役發揮很理想，我為自己的表現感自豪。」而他又坦言今年開季超出個人預期，「今年我的開季真的是非常好，這是我意料之外的，成為世界第二更是妙不可言」。而其教練戴倫卡希爾則大讚對方的表現及心態，「他（史拿）懂得如何享受比賽，這對一名職業球手來說很重要，我相信他將可與艾卡拉斯在未來一段長時間於網壇取得非凡成就，但二人都仍有很多需要學習的地方」。

另外，黃澤林在今屆邁阿密大師賽殺入男單正賽，寫下香港網壇歷史後，在最新的世界排名升至個人新高的192位，成為香港歷來首人打入世界前200名以內。

其他報道：英超｜利物浦2：1反勝白禮頓 高普近5次交鋒首勝迪沙比 暫壓阿仙奴領前榜首

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 網球 邁阿密網球大師賽 史拿 狄米托夫 佐高域 卡路士艾卡拉斯 男單 黃澤林

上 / 下一篇新聞