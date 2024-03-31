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英超｜利物浦2：1反勝白禮頓　高普近5次交鋒首勝迪沙比　暫壓阿仙奴領前榜首 (22:57)

利物浦今晚（31日）在英超主場以2：1反勝白禮頓，連同英格蘭足總盃近5次交手首次獲勝，亦是主隊領隊高普首勝敵帥迪沙比。「紅軍」賽後29戰得67分，分別領前稍後交鋒的阿仙奴及曼城3分和4分。

利物浦此役以因傷無緣國際賽的埃及國腳穆罕默德沙拿擔正，伙拍達雲紐尼斯及路易斯迪亞斯攻堅，中場則由倒戈的阿歷斯麥亞里士打當發電機，輔以日本國腳遠藤航和蘇保斯拉爾，後場則因安德魯羅拔臣受傷，由祖高斯移任左閘，右閘則續起用年輕球員干拿巴特利。「紅軍」甫開賽僅1分半鐘被淋下一盆冷水，白禮頓前鋒韋碧克把握敵衛未能清脆解圍，於禁區內快腳勁射破網。

紅軍往後積極反撲，其間狀態一般的沙拿扣關機會最多，總計他在球隊上半場14次攻門中佔其半，其中在9、18、19、和32分鐘射門皆未能「中龍」，反而他在27分鐘的一次禁區頂頭槌頂前，敵衛祖爾韋特文加一腳變「助攻」迪亞斯第一時間射入，令兩軍各一言和結束上半場。

下半場兩軍以原班人馬對賽。54分鐘，上半場曾怒射高出的麥亞里士打接應傳中頭槌攻門斜出。未及1分鐘，沙拿盤球入禁區疑被對手絆倒但未獲判12碼。63分鐘，蘇保斯拉爾右路推順放冷箭又告柱邊出界。65分鐘，麥亞里士打人叢中直線妙傳予右路入楔的沙拿得手，為紅軍鎖定2：1勝局，並令2022年9月上任的白禮頓主帥迪沙比首負紅軍。

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