英超｜曼聯被賓福特狂攻31次　劣勢下打和續排第6　坦夏格稱續為下季歐聯奮戰 (18:20)

曼聯國際賽檔期前出現英超4戰僅1勝的弱勢，此役作客賓福特亦陷於被動，結果全場被「蜜蜂」獲得14個角球，攻門則多達31次，當中敵鋒艾雲東尼、尤尼韋沙、中場真卡佐真遜及麥比奧莫曾攻門中柱或中楣，並曾有東尼建功後因越位在先「食詐糊」。及至補時5分鐘，大難不死的曼聯藉美臣蒙特於禁區內，接應中場拍檔卡斯米路直線傳球射入遠柱，取得去夏由車路士來投後首個入球，但「紅魔」3分鐘後失守，東尼底線傳中予賓福特隊友中場基斯杜化艾查第一時間近射扳平1：1完場。

由於意甲球隊今季歐聯16強悉數出局，故此其在這方面系數已大為減弱，令今季英超第5名球隊亦有機會參加來季歐聯，而這亦是曼聯領隊坦夏格目前目標之一，但阿士東維拉同日主場以2：0擊退狼隊，熱刺則憑鋒將孫興慜在86分鐘破門，主場以2：1反勝盧頓，已令排第6的曼聯大落後球隊，出席下季歐聯的前景更不明朗，坦夏格拒絕放棄道：「我們取得一個令人失望的戰果。我們定會繼續為歐聯入場劵奮戰下去，前面還有很多比賽。」可是，他又坦言因麾下戰意和侵略性均不及賓福特，故此球隊亦不值得勝出。

賓福特領隊法蘭克則說道：「我們應是此仗勝利者。當你在96分鐘落後，你會覺得足球比賽是殘酷的，那一刻我幾乎對足球之神喪失信心，但最後球隊又獲得一點回饋。」賓福特近7場聯賽錄得2和5負下以27分排第15，只領前尾三盧頓5分。英超將於周中「開快車」，曼聯將在周五凌晨作客車路士，「藍戰士」雖把握尾二客軍般尼在43分鐘有球員領紅的優勢，更藉高爾彭馬梅開二度兩度領前，卻最終被逼和2：2，暫排第11。另外，愛華頓因後衛史密斯高文補時擺烏龍，作客以1：2負般尼茅夫，連續12仗不勝後續排尾五，只多盧頓3分。

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