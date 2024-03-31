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德甲｜沙比留效宣言穩軍心　利華古遜熱血反勝拉開拜仁13分 (19:26)

利華古遜乘時崛起，加上「擂台躉」拜仁慕尼黑內外交困，今季德甲變天在望。賽前喜獲主帥沙比艾朗素答允留效的利華古遜，昨（30日）夜聯賽大部分時間落後賀芬咸下，最終末段連入兩球反勝；反觀拜仁在今晨的「國家打吡」主場0：2不敵宿敵多蒙特後，與榜首分差進一步拉開至13分，難怪主帥杜曹賽後亦直言投降‧

今季仍有機會挑戰「三冠王」偉業的利華古遜，昨在聯賽主場出戰賀芬咸雖在33分鐘先告失守，然而下半場沙比艾朗素作出調動後狂攻對手並錄得多達23次攻門，結果先在88分鐘由安特列治建功扳平，再在補時1分鐘由柏德列舒希克取得奠勝「士哥」，最後一刻反勝賀軍2：1，並將球隊今季不敗紀錄增至39場。

利華古遜絕地反擊下逆轉得勝，偏偏已無退路的拜仁慕尼黑，卻在「國家打吡」慘吃敗仗，爭冠路受致命打擊。拜仁開賽僅10分鐘就被作客的「蜜蜂軍」射手艾迪耶美窄角度射破烏里治十指關，其後傷癒復出的拜仁射手哈利卡尼多番攻門不果，反被多蒙特的拉亞臣臨完場前7分鐘再下一城，最終多蒙特不單取得聯賽六連勝，更是「蜜蜂軍」自2014年後首度作客拜仁得勝而歸。

至於在主場慘吃悶棍的拜仁，賽後雖以27戰積60分仍列次席，但已落後同樣27戰的利華古遜達13分之多。聯賽尚餘7輪的情況下，拜仁要收復13分失地達成德甲12連霸美夢，機會可謂相當渺茫。季後將離任拜仁主帥一職的杜曹，賽後亦正式「舉白旗」：「冠軍爭奪戰今仗結束後已經塵埃落定。恭喜利華古遜及沙比艾朗素，他們將會首度在德甲封王。」

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