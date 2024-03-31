網球｜年內掛拍前圓夢　30歲美將歌蓮絲邁阿密賽封后締歷史 (17:33)

年屆30歲的歌蓮絲昨於邁阿密女單決賽大戰世界排名第4的24歲星將雷芭堅娜，在首盤第7局一度面臨對手4次破發機會下力保不失，及至第12局更戰至刁時取得關鍵破發，先贏一盤7：5。次盤二人在第2及3局互破發球局後，歌蓮絲再於第8局取得關鍵破發，並於其後一局抵住被破發危機取勝，終再贏一盤6：3，激戰逾兩小時以直落兩盤力克雷芭堅娜，歷來4次交手首挫對方，並且成為自2005年的比利時籍名宿「阿金」克莉絲達絲後，19年來首名以非種子身分在此項千分級賽獲勝的球手，同時亦是賽事史上世界排名最低的女單冠軍。

在2014年踏入職業網球壇的歌蓮絲，雖然在2019年被診斷出患有類風濕性關節炎，曾向外界坦言不時受該病困擾，但她及後卻仍時有佳作，先於2021年兩奪WTA世巡賽250及500分級賽錦標，再於翌年的澳洲公開賽殺入決賽，雖然最終不敵主場出戰的時任「世一」巴迪，但仍寫下個人最佳大滿貫成績，世界排名亦一度升至第7位。如今在邁阿密大師賽封后，可謂攀上事業另一高峰，其世界排名亦將由53升至第22位。

歌蓮絲賽後笑言：「這是我球員生涯最後一年了，確實真的很想贏一次大師賽，尤其這是我首次在主場打決賽。現在我的心態是享受在球場上的每一刻，因接下來每一項賽事都將會是我最後一次參與，感覺與以往截然不同。」而她亦表明無意改變年底掛拍的打算，並表明「期望屆時展開人生新一頁」。

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