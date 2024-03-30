英超｜伊沙克班尼斯齊起孖　紐卡素4：3力擒韋斯咸　高普認忌白禮頓主帥迪沙比 (23:09)

紐卡素雖藉阿歷山大伊沙克開賽6分鐘射入12碼先開紀錄，卻被韋斯咸的米查利安東尼奧於21分鐘扳平，加上其隊友古達斯及查洛保雲建功，令客軍「鎚仔幫」反超前3：1。伊沙克其後在77分鐘再以極刑破網，隊友哈維班尼斯在83和90分鐘梅開二度，終助補時3分鐘有安東尼哥頓「兩黃一紅」的「喜鵲」險勝4：3，賽後29戰得43分，落後敵軍1分。

此外，利物浦暫與阿仙奴同分，故此「兵工廠」若與落後1分的曼城言和，「紅軍」又挫白禮頓的話，便可重上榜首，惟「海鷗」於紅軍而言並非善男信女，事關自迪沙比於2022年9月上任後，英超連同足總盃共4次對陣紅軍，錄得2勝2和共入10球的佳績，難怪高普說：「己隊這仗當然以全取3分為目標，卻又知道迎戰白禮頓會是另一場惡鬥，因為迪沙比上任後一直交出不可思議的成績，而且有力打敗任何對手。我們今仗務必擁有更多的控球權。」事實是迪沙比上季率領海鷗在英超以第6名衝線及取得今季歐霸參賽權，但早前已在16強被羅馬淘汰。

紅軍此役有左閘安德魯羅拔臣日前代表蘇格蘭隊踢友賽受傷恐藺披甲，而一直養傷的中場居迪斯鍾斯及右閘阿歷山阿諾特上陣成疑，但烏拉圭國腳前鋒達雲紐尼斯的腿筋傷勢並無大礙可以候命。海鷗則據報有攻擊手祖奧柏度或可復出。

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