足球｜拜仁傳拒邀施丹執教　屬意拿高斯文回巢　另一選擇白禮頓主帥迪沙比　 (18:22)

法國籍名帥施丹過去曾兩度執教皇馬，曾帶領球隊分別奪得兩次西甲和3次歐聯冠軍。他於3年前離隊，上月透露欲重執教鞭，即傳出有望頂替今季結束後離開的杜曹成為拜仁新帥。惟據德國天空體育記者Florian Plettenberg了解，「施丹不會執教拜仁！他與列貝利（另一法國名宿）的組合也不是拜仁的話題」，並指1年前被拜仁革職的前帥拿高斯文或迪沙比是未來領軍的候選人；德國《圖片報》甚至報道，於1月成為拜仁體育總監的艾伯爾已與拿高斯文聯絡研究回歸的可行性。

亦曾與沙比阿朗素扯上關係的西甲榜首勁旅皇馬，將於周一凌晨主場迎戰「四哥」畢爾包。皇馬此役有前鋒雲尼斯奧斯祖利亞停賽外，中場卡馬雲加也因足踝受傷缺陣，好消息是以16球領前射手榜的進攻中場祖迪比寧咸上輪聯賽停賽後可復出，以及因傷今季未嘗披甲的中堅艾達米列達奧也已復操，有機會短期內復出。此外，卡迪斯今晨在護級戰主場以1：0挫尾二球隊CF格蘭納達，賽續守在尾三，領前對方增至11分，但仍以兩分落後明晚有比賽的尾四切爾達。

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