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拳擊｜「婚紗拳后」陳衍婷KO泰拳手　保住WBC亞洲輕蠅量級腰帶　稱「畀世界睇到港女子拳擊有幾勁」 (17:56)

香港拳壇新星陳衍婷前日（28日）於世界拳擊理事會（WBC）亞洲輕蠅量級腰帶保衛戰，在第4回合擊倒（KO）過百場比賽經驗兼泰國排名前4選手簡雅拉芝（Nunoi Kanyarat），繼去年底三奪金腰帶後，再為其拳擊事業立下重要里程碑。她賽後更振臂高呼：「我要畀全世界睇到香港女子拳擊有幾勁！」

去年7月起轉打職業賽的陳衍婷稱，為了準備今次腰帶保衛戰，練習模式主要集中在力量訓練上，務求在最短時間內KO對手，「比賽前，唔單止鍛鍊咗我嘅體能同技術，嗰份意志亦令我喺比賽中獲得優勢。」她勝出前日的比賽後，稍後將挑戰WBA亞洲腰帶，冀為自己贏得第4條金腰帶，「我特別想多謝每位關注過我嘅人，香港女拳擊運動唔算好熱門，好需要更多人去支持」。

因擁有三金腰帶不敗紀錄，讓陳衍婷在香港女子拳擊界嶄露頭角，被譽為「不敗拳后」，但她笑言找到更貼切的名銜，她說：「大家以後可以叫我做『婚紗拳后』！當日我都係為咗着靚靚婚紗而接觸拳擊運動，漸漸仲愛上咗呢件事，我希望用呢個名提住自己嘅初心，並帶住佢哋（家人）畀我嘅信心同力量，搏盡去做每場賽事。」她表示名銜的另一意義是想鼓勵更多女孩，不要看扁自己的能力，只要堅持就能找到自己的舞台。

此外，「婚紗拳后」目前職業生涯5戰全勝，早前已奪得泰國職業拳擊協會（PAT International）輕蠅量級冠軍金腰帶，及贏得香港拳擊總會女子組48公斤級別冠軍，令並她獲得首個贊助商支持，成為其莫大的鼓舞，「真係無諗過自己可以打到有Sponsorship（贊助），咁耐以嚟都係帶住搏盡嘅心態，收到贊助商嘅邀請嗰陣，真係好驚喜，亦令我可以更加專注訓練」。她直言現時最缺乏的是資源，期望將來香港的拳手有更好條件，協助衝出亞洲，為香港爭光。

相關字詞﹕明報體育 拳擊 陳衍婷 世界拳擊理事會 亞洲輕蠅量級腰帶保衛戰 編輯推介

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